美訪團抵台、北京同步拋鄭習會 張育萌揭背後訊號

國民黨主席鄭麗文（右）與台中市長盧秀燕。（資料照）

美國參議院外交委員會跨黨派訪團抵台之際，中國同步宣布國民黨主席鄭麗文將訪中，引發政壇關注。台灣青年世代共好協會理事長張育萌示警，台灣正處於「安全體系建立」與「威權擴張滲透」的關鍵拉扯，局勢已無模糊空間。

美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）所率跨黨派訪問團30日凌晨搭機抵台並會見總統賴清德。同一時間，中國透過新華社發布消息，由國台辦主任宋濤宣布，中共中央與中共總書記習近平邀請鄭麗文率團於4月7日至12日訪問中國。

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張育萌昨（30）日以「台灣已經被推上關鍵的十字路口，沒有任何模糊空間」為題在臉書發文表示，美國跨黨派重量級參議員為了軍購專程訪台，北京立刻閃電宣布「鄭習會」，從當天凌晨開始，兩條路線對撞，台灣沒有走錯的本錢。

張育萌指出，不管用「施壓」、「關切」還是「支持」，這次美國參議院外委會旋風訪台，就是要挺台灣通過「1.25兆國防預算」。此外，這兩位參議員來頭都不小，匡希恆參議員1979年曾在台中和苗栗住過兩年，當時正好是台美斷交後，簽署《台灣關係法》的那年。

他續指，匡希恆完全是親身在台灣，體會那段台美關係很艱難的時期，這也是為什麼他後來擔任眾議員，成為《台北法案》（TAIPEI Act）的推動者之一，「《台北法案》就是要求美國的行政部門，協助台灣鞏固邦交和參與國際組織。」

張育萌提到，另一位這次率團的夏亨參議員，是美國史上第一位，同時擔任過州長也當選美國聯邦參議員的女性。在中國快速發展科技和晶片的競爭下，夏亨起草《晶片與科學法》的部分關鍵條文，最後成功通過。《晶片與科學法》提供百億美金，加速美國研究和製造半導體，和圍堵威權國家的晶片生產，拿到補助的公司10年內禁止在中國擴設先進半導體工廠。

張育萌直言，這跨黨派訪團的行程，只能用「精確」來形容，他們一落地，隔天早上在總統府見賴清德。匡希恆參議員在致詞時，直接表達不只他支持台灣的國防特別預算，「我在華府的同事也都在關注」。從總統府離開後，他們直奔桃園的中科院，看台灣跟美商合作生產的「勁蜂四型無人機」。這是勁蜂四型無人機首次公開。這款無人機用的彈頭，可以成功穿透5公分高強度鋼板。

此外，張育萌提及，盧秀燕訪美後竟然接受本報獨家專訪，顯示國民黨內「正常人」們已經徹底受不了鄭麗文，所找的救兵之一就是盧秀燕。盧秀燕除了公開主張軍購預算應該「在8000億到1兆之間」，這當然是公開跟鄭麗文唱反調。但很多人忽略盧秀燕還講了一個重點，她轉達美方認為台灣自主研發潛艦的速度緩慢，所以現在在戰略部署上應該是無人機和防空優先。

張育萌認為，美方接不接受盧秀燕說的「8000億到1兆」可先持保留態度，但透過盧秀燕之口強調美方重點關切台灣的「無人載具」，再看美國訪團在中科院所看的武器，無人載具絕對是重點中的重點。再來，盧秀燕難得非常清楚論述，烏俄戰爭打5年，消耗1500萬架無人機。俄羅斯去年生產360萬架，烏克蘭則希望今年能做到700萬架。

對此他強調，台灣現在軍購條例說要採購20萬架，「看懂了吧？在野黨到底在幹嘛？20 萬架你也要擋？這就是為什麼盧秀燕出來說話的原因，因為背後的立委們也知道，這20萬架再擋下去，對美國無法交代。但他們又不敢出來講，怕得罪鄭麗文沒有好下場。」

張育萌直言，現在局勢再清楚不過了，美國跨黨派外交委員會參議員訪台、盧秀燕訪美後挺軍購，這兩件事北京會不知道嗎？北京刻意選在這個時間點公布「鄭習會」，除了要主導話語權，釋放的訊息是「台灣最大在野黨還是渴望跟北京交流」之外，更是要給國民黨內的「中間派」下馬威。

張育萌批評，鄭麗文在宣布「鄭習會」的記者會上，竟然講出「感謝國台辦主任宋濤」，還說「只要為了兩岸和平，什麼樣的人我都願意見，什麼樣的事情我都願意做。」這是一個民主國家的最大在野黨，還是百年大黨的黨主席，應該要講出來的話嗎？記者會最後，《紐約時報》問鄭麗文對於輿論說她「優先考慮中國大陸，美國放在次要」的想法，鄭麗文竟然大笑說「小孩子才做選擇，台灣全部都要」。

他砲轟，鄭麗文無視兩強競爭的國際現實情勢，就是國民黨要告訴美方的話嗎？他提醒，這不是台灣的媒體提問，而是《紐約時報》在只有一個問題的額度下，選出來要請教鄭麗文的問題。

張育萌揭露，鄭麗文回答完記者就起身，頭也不回瀟灑離去。國民黨內不管有沒有要選舉的，都覺得被突襲。記者會一結束，認識的國民黨助理就立刻傳訊息給他「早上盧秀燕專訪剛出來，本來利多，現在又搞這個。」整個國民黨被親北京的力量失速拉去，中間派力挽狂瀾卻屢戰屢敗。

最後他強調，這不是「華府對決北京」而已，不是兩個國家的二選一，而是「安全體系建立」和「威權擴張滲透」的拉扯，「我們承受不起選錯邊的代價。」

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