柯文哲頂烈陽塗防曬乳車掃挺張啓楷 中午吃嘉義火雞肉飯

嘉義市高溫超過30度，民眾黨前主席柯文哲與嘉義市長參選人張啓楷擦防曬乳準備車隊掃街。（記者林宜樟攝）

台灣民眾黨前主席柯文哲今天到嘉義市為民眾黨嘉義市長參選人張啓楷助選，今天早上9點30分出發，頂著烈日30度高溫進行車隊掃街，民眾黨東區議員參選人林昱孜提供給柯、張2人防曬乳，擦在雙手、臉部及頸部；柯文哲今天上午陪同張啓楷車隊掃街，中午在劉里長火雞肉飯用餐，下午3點在老窩咖啡廳舉辦柯文哲見面會，隨後再車隊掃街。

國民黨與民眾黨在嘉義市長選舉採藍白合方式，由國民黨嘉義市長參選人翁壽良與張啓楷進行電話民調，再推出共同支持的市長參選人，柯文哲為張啓楷的競選總幹事，已多次到嘉義市為他助選。

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柯文哲笑說，在台北掃街不需要用防曬乳，到嘉義就需要，並請鄉親支持張啓楷選嘉義市長。

張啓楷說，329挺柯文哲凱道集會有8萬多人參與，非常多人相挺，許多嘉義人得知柯文哲要來嘉義，都很高興，幫柯文哲打抱不平，他早上去南田市場時，就有市民說要為柯文哲加油打氣，他也請鄉親4月2日至4日在市長民調支持他參選嘉義市長；嘉義太陽很熱情，中午要帶柯文哲吃有名的劉里長火雞肉飯。

柯文哲、張啓楷等向民眾揮手。（記者林宜樟攝）

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