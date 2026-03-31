江啟臣代表藍營選台中市長 議會民進黨團：不要「說一套，做一套」

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻要求江啟臣快在立法院協調通過中央總預算。（周永鴻提供）

國民黨台中市長黨內初選結果今日出爐，由現任立法院副院長江啟臣出線。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，歡迎江啟臣回來面對台中市民的檢驗，並呼籲江啟臣「說清楚，做出來」，不要「說一套，做一套」。

周永鴻指出，江啟臣如果真心要爭取台中市民的支持，當務之急就是以立法院副院長的身分，積極運作協調，儘速通過中央政府總預算。總預算遲遲不過，影響的是通勤族每天依賴的Tpass月票、租屋族的租金補貼，還有長照服務、學校設備更新、地方重大建設等，每一項都直接關係到台中市民的日常生活。

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周永鴻強調，想選市長，就不能一邊喊關心市民，一邊在立法院卡預算，「這就是典型的說一套、做一套」，呼籲江啟臣，不要學盧秀燕的「包牌問政」風格，對爭議議題左右逢源、模糊帶過。對於軍購議題的立場，以及國民黨立委鄭麗文計畫訪中等敏感問題，江啟臣都不應閃避，應該向台中市民講清楚自己的態度。

周永鴻說，台中市民要的是一個有擔當、有立場的領導人，不是一個遇到問題就閃的政客，「說清楚，做出來」，這是對台中市民最基本的尊重。

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