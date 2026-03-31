江啟臣勝出不意外 多年耕耘終拿到參選台中市長門票

立法院副院長江啟臣經過逾8年努力，終於得以代表國民黨參選中市長。（記者蘇金鳳攝）

國民黨中市長初選民調出爐，一如外界預料，被視為形象好、具有國際外交能力的立法院副院長江啟臣勝出，江啟臣不但獲得多數同黨立委、同黨市議員的友持，也獲得縣市長首長及參選人的支持及背書，加上曾任新聞局長及黨主席，知名度原本就較楊瓊瓔強，外界都認為江啟臣能出線並不意外。

江啟臣8年前原本就要選中市長，前市長胡志強也視他為台中市長的最佳人選，豈料現任台中市長盧秀燕突然表態參選，黨中央只能採取民調，江啟臣舉行大台中市政願景發表會，胡志強到場背書，最後結果盧秀燕以50.308％贏江啟臣49.692％勝出，但兩人僅相差約0.6％，但江啟臣展現大度，尊重提名機制，並表示要為盧輔選。

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8年來，江啟臣持續為選中市長而準備，各界也都認為江啟臣就是國民黨中市長參選人的不二人選，盧秀燕也視為接班人，但歷史再度重演，立委楊瓊瓔突然宣布參選，讓江啟臣再度需要用民調來決定自己是否可參選中市長。

在楊瓊瓔要選時，黨中央展開協調但破局，一開始江啟臣也非常不能接受這樣的局面，但民主機制便是如此，而且外界都認為江啟臣再經過一次民主的洗禮後會更強大，更何況江啟臣應該對自己的實力有信心，最後決定採取民調。

江啟臣從一開始與楊瓊瓔纏鬥在市府的行程中，後逐步跳出展現自己專業領域，展現外交長才，也深入基層拜票，只參加市府重大行程。

同時，除了胡志強一路相挺外，也透過獲得多數黨籍立委、多數黨籍中市議員及首長級的台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川、桃園市長張善政及台南市、高雄市長參選人謝龍介及柯志恩等人的背書，讓台中市民認為自己是最適合的台中市長人選。

江啟臣的策略奏效，也終於贏得初選，下一關就是跟民進黨的市長參選人何欣純對決，何欣純也不再因不知道對手是誰而拔劍四顧心茫然。

至於楊瓊瓔的失利就在於知名度過低，雖然有7屆立委的資歷，但都在自己的選區中，民眾認識不多，雖然在決定參選時，天天安排鐵人行程，卻不深入，同時，畢竟台中市屬於都會區，很多人也不參與活動，不關心與己身無關的訊息，因此不熟悉楊瓊瓔，民調難衝上去。

江啟臣（左）與楊瓊瓔（右）兩人經多月的鏖戰，民調揭曉，江啟臣勝出。（記者蘇金鳳攝）

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