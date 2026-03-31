鄭麗文4/7訪中 媒體人：她在拚位置不是選舉

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

中國國台辦主任宋濤昨天宣布，中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文4月7日率團訪中；對此，媒體人詹凌瑀表示，鄭麗文現在卡在一個很尷尬的位置，怎麼講都會出事，但她還是要去。因為這趟對她來說比選舉還重要。她在拚的不是下一場選舉，是她自己的位置。

詹凌瑀在臉書PO文表示，「鄭習會」確定4月7日登場，還是由新華社官宣的，鄭麗文心心念念的夢想，終於要圓夢了，不過，仔細看，鄭習會排在川習會前面，這件事本身就不單純，北京現在在做的很清楚，就是在美中談判前，先丟一個訊號出來：台灣內部有人願意配合兩岸統一路線，先鋪路，先試水溫。

請繼續往下閱讀...

詹凌瑀指出，鄭麗文就是那個願意無條件配合的人，而且她還位居國民黨主席高位，代表性十足，至於鄭麗文這邊要的也很簡單，就是一個角色。她想把自己放進「兩岸關鍵人物」的位置，讓自己變成不可或缺的人。問題是，這種角色看的不是你有多強，而是你有多聽話，所以她去北京會講什麼，不用猜，用膝蓋都想的出來。

詹凌瑀續指，民進黨秘書長徐國勇說，希望鄭麗文去見習近平要大聲講出幾件事，希望能問一下習中國何時選總統？何時選國會議員，因為這是自由民主最直接的表現，此外不要在用軍機、軍艦干擾台灣。這擺明了就是在挖苦鄭麗文，因為鄭絕對一句都不敢問、不敢吭，她會做的是什麼呢？ 她只會講北京要她講的話，講白一點，就是照稿念。

詹凌瑀直言，這對國民黨是好事嗎？我覺得風險很高。講的太親中，國民黨地方選舉一定被打爆。講的太保守，那等於直接得罪北京，鄭麗文是不會做這種事的，所以說，鄭麗文現在卡在一個很尷尬的位置，怎麼講都會出事，但她還是要去。因為這趟對她來說，比選舉還重要。她在拚的不是下一場選舉，是她自己的位置，她哪在乎國民黨，她只在乎自己。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法