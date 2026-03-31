為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文4/7訪中 媒體人：她在拚位置不是選舉

    2026/03/31 11:32 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    中國國台辦主任宋濤昨天宣布，中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文4月7日率團訪中；對此，媒體人詹凌瑀表示，鄭麗文現在卡在一個很尷尬的位置，怎麼講都會出事，但她還是要去。因為這趟對她來說比選舉還重要。她在拚的不是下一場選舉，是她自己的位置。

    詹凌瑀在臉書PO文表示，「鄭習會」確定4月7日登場，還是由新華社官宣的，鄭麗文心心念念的夢想，終於要圓夢了，不過，仔細看，鄭習會排在川習會前面，這件事本身就不單純，北京現在在做的很清楚，就是在美中談判前，先丟一個訊號出來：台灣內部有人願意配合兩岸統一路線，先鋪路，先試水溫。

    詹凌瑀指出，鄭麗文就是那個願意無條件配合的人，而且她還位居國民黨主席高位，代表性十足，至於鄭麗文這邊要的也很簡單，就是一個角色。她想把自己放進「兩岸關鍵人物」的位置，讓自己變成不可或缺的人。問題是，這種角色看的不是你有多強，而是你有多聽話，所以她去北京會講什麼，不用猜，用膝蓋都想的出來。

    詹凌瑀續指，民進黨秘書長徐國勇說，希望鄭麗文去見習近平要大聲講出幾件事，希望能問一下習中國何時選總統？何時選國會議員，因為這是自由民主最直接的表現，此外不要在用軍機、軍艦干擾台灣。這擺明了就是在挖苦鄭麗文，因為鄭絕對一句都不敢問、不敢吭，她會做的是什麼呢？ 她只會講北京要她講的話，講白一點，就是照稿念。

    詹凌瑀直言，這對國民黨是好事嗎？我覺得風險很高。講的太親中，國民黨地方選舉一定被打爆。講的太保守，那等於直接得罪北京，鄭麗文是不會做這種事的，所以說，鄭麗文現在卡在一個很尷尬的位置，怎麼講都會出事，但她還是要去。因為這趟對她來說，比選舉還重要。她在拚的不是下一場選舉，是她自己的位置，她哪在乎國民黨，她只在乎自己。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播