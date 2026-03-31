為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文訪中 顧立雄：不要成為印太地區國家集體嚇阻的破口

    2026/03/31 09:56 記者林欣漢／台北報導
    國防部長顧立雄。（記者塗建榮攝）

    國防部長顧立雄。（記者塗建榮攝）

    中國國台辦主任宋濤昨日宣布，中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文4月7日率團訪中。國防部長顧立雄今日於立法院受訪表示，國防部的基本立場是要強化自我防衛能力，要在印太地區國家中不要成為集體嚇阻的破口，以備戰來達到避戰的目的，以實力追求和平。

    美國參議院外交委員會訪團於昨（30）日凌晨抵台，各界關注美方此行是否為敦促我國通過國防特別條例及預算。顧立雄表示，台美一直維持正常穩定的安全合作關係，從川普政府的官員到國會議員，都強調會協助台灣強化自我防衛能力這樣的政治基調，國防部也會與美方密切的協調，希望軍售案能按各項計畫持續進行。

    對於台美合作生產「進攻型無人機」進度，未來是否可能納入特別預算中的「2萬架無人機」計畫？顧立雄說，現在還在測評的階段，等到通過測評之後，如果符合作戰需求，才會進一步完成建案程序，自然會納入相關的預算中。

    軍購特別條例目前進入1個月的協商冷凍期，台中市長盧秀燕表態「合理軍購金額應8000億元到1兆元之間」，與國民黨版「3800億元+N」差異懸殊。顧立雄表示，特別預算的部分，國防部還是強調行政院版規劃的完整性，呼籲朝野政黨能夠支持不打折的1.25兆元國防特別預算。

    另外，行政院公共工程委員會日前預告修正政府採購法，外界質疑，草案新增涉及國家安全或機密採購，經上級機關核准，可採限制性招標或選擇性招標，是以國安為由大開方便之門、量身定做？對此，顧立雄表示，國防部就機密採購的部分，會重視機密的確保，對於相關機密參與的廠商，會做安全的查核，也會就機密文件的交付過程中，要求廠商簽署保密切結，後續也會利用各種複式稽核與監督的手段，來強化防弊與採購的健全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播