鄭麗文訪中 顧立雄：不要成為印太地區國家集體嚇阻的破口

國防部長顧立雄。（記者塗建榮攝）

中國國台辦主任宋濤昨日宣布，中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文4月7日率團訪中。國防部長顧立雄今日於立法院受訪表示，國防部的基本立場是要強化自我防衛能力，要在印太地區國家中不要成為集體嚇阻的破口，以備戰來達到避戰的目的，以實力追求和平。

美國參議院外交委員會訪團於昨（30）日凌晨抵台，各界關注美方此行是否為敦促我國通過國防特別條例及預算。顧立雄表示，台美一直維持正常穩定的安全合作關係，從川普政府的官員到國會議員，都強調會協助台灣強化自我防衛能力這樣的政治基調，國防部也會與美方密切的協調，希望軍售案能按各項計畫持續進行。

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對於台美合作生產「進攻型無人機」進度，未來是否可能納入特別預算中的「2萬架無人機」計畫？顧立雄說，現在還在測評的階段，等到通過測評之後，如果符合作戰需求，才會進一步完成建案程序，自然會納入相關的預算中。

軍購特別條例目前進入1個月的協商冷凍期，台中市長盧秀燕表態「合理軍購金額應8000億元到1兆元之間」，與國民黨版「3800億元+N」差異懸殊。顧立雄表示，特別預算的部分，國防部還是強調行政院版規劃的完整性，呼籲朝野政黨能夠支持不打折的1.25兆元國防特別預算。

另外，行政院公共工程委員會日前預告修正政府採購法，外界質疑，草案新增涉及國家安全或機密採購，經上級機關核准，可採限制性招標或選擇性招標，是以國安為由大開方便之門、量身定做？對此，顧立雄表示，國防部就機密採購的部分，會重視機密的確保，對於相關機密參與的廠商，會做安全的查核，也會就機密文件的交付過程中，要求廠商簽署保密切結，後續也會利用各種複式稽核與監督的手段，來強化防弊與採購的健全。

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