鄭麗文將訪中 粉專：國民黨內部矛盾被迫搬上檯面

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

中國國台辦主任宋濤昨宣布，中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文4月7日率團訪中，消息曝光引外界矚目。臉書粉專「聲量看政治」直指，「鄭習會將藍營內部原本可以模糊帶過的矛盾，一次搬到檯面上。」

粉專「聲量看政治」今發文分析，泛藍在「鄭習會」直播時聲量衝到最高，顯示藍營支持者情緒高度投入。但這種投入未必全然理性，更像是一種心理投射：只要出現「我方代表直接對等習近平」的畫面，對部分支持者而言，那就是一種舞台感、歷史感、被世界看見的感覺。

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「對國民黨的真正傷害，在內部路線被公開化。」昨天輿情中，很多討論都直指鄭麗文、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、「戰鬥藍」發起人趙少康、前總統馬英九系統，彼此之間其實不是同一條線。

鄭習會將藍營內部原本能模糊帶過的矛盾，一次搬到檯面上。包括：到底是要靠對中交流打開政治空間？還是要先穩住台美安全合作、避免被貼上弱台標籤？到底2026地方選舉能不能承受「見習近平」的後座力？到底這是替國民黨加分，還是讓藍營更像北京在台代理人？

接下來最值得觀察的，鄭習會結束之後，台灣會收到什麼版本的政治話術。推測有以下3種可能：

第1種，是空泛和平版。帶回一堆「兩岸要和平」、「要交流不要對抗」這種話。這對中國最有利，因為它不用讓步，只是讓台灣內部再吵一次。

第2種，是經濟利多版。如果試圖包裝成「有帶回生意、交流、觀光、產業合作」，那就是把統戰重新包裝成民生問題，讓政治風險轉成經濟誘惑。

第3種，是路線表態版。如果鄭麗文明確講出更強的一中、反台獨、反軍購、對美疑慮等語句，那國民黨內部會直接被逼到表態，藍營裂痕只會更大。

鄭習會表面上是鄭麗文赴中、習近平邀訪、兩岸交流。但從聲量圖與新聞榜單看，它背後真正運作的包括4件事：

第一，藍營把它當成恢復政治主場的大場面。第二，綠營把它當成主權與國安警報。第三，白營只顧柯文哲，也只想維持模糊，避免先站錯邊。第四，中國則透過台灣內部代言，把自己的政治需求持續洗成「交流」與「和平」。

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