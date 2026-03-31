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    首頁 > 政治

    鄭麗文將訪中！林俊憲：金句製造機又要讓國民黨「大加分」

    2026/03/31 09:59 即時新聞／綜合報導
    鄭麗文。（資料照）

    鄭麗文。（資料照）

    中國國台辦主任宋濤昨宣布，中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文4月7日率團訪中，引發輿論熱議。對此，立委林俊憲表示，從鄭、習會晤前的鋪陳能觀察到，鄭麗文已不將藍營選情放在眼裡，這次會晤他對習主席的期待，就是能創造出比起「九二共識就是一國兩制」更厲害「金句」，更酸說「下次總統大選也很快要到了。國民黨的候選人們，準備好迎接『大加分』了嗎？」

    林俊憲昨於臉書發文指出，鄭習會終於要登場，這是台灣政壇難得之盛事，因為藍綠難得意見一致，都認同會「大加分」。

    不過，鄭主席的戲份到這就告一段落，接下來她說什麼做什麼都已經不重要，因為主角要換人了。主角換成誰？當然是換「金句製造機」習主席囉！

    林俊憲直指，「光從鄭習會前的鋪陳就可以看出，鄭麗文已經不把國民黨的選情放在眼裡，到時兩人正式見面的發言一定更精彩、句句直擊要害。但究竟是直擊誰的要害？『不好說』。」

    林俊憲諷刺地說，他對習主席的期待，就是能夠創造出比2019年「九二共識就是一國兩制」還要厲害的金句，千萬不要讓我們失望了。年底就要地方選舉，下次總統大選也很快要到了。「國民黨的候選人們，準備好迎接『大加分』了嗎？」

    林俊憲酸說，「沒準備好也沒關係，我們到時一定幫忙大力宣傳，不要辜負鄭主席跟習主席的一番美意」。

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