鄭麗文4/7訪中 邱垂正：和平可以有理想但不能幻想

陸委會主委邱垂正。（資料照）

中國國台辦主任宋濤昨日宣布，中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文4月7日率團訪中。陸委會主委邱垂正今日於立法院受訪表示，「和平可以有理想，但是不能幻想」，和平應該是建立在堅實的實力、堅定的決心，以及充分的準備，而不是把和平建立在對中共領導人的善意上，這樣對台灣是最大的風險。

邱垂正表示，當前台海情勢複雜敏感，中共持續對台灣的敵意是有增無減，中共對台灣的複合式施壓仍然步步進逼、極限施壓，此時此刻國民黨要赴中會見中共領導人，陸委會要提醒呼籲，要守護中華民國國家主權尊嚴，以及保護台灣得來不易的自由民主生活方式，政府也會針對整個事態的發展，緊密關注且有效因應。

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邱垂正強調，中共消滅中華民國、併吞台灣的圖謀野心，或對岸所說的歷史任務，不會因為台灣某個政黨或任何人的見面、互動就可以改變的，提醒國民黨不要落入中共統戰分化的陷阱，不要全盤接受他們的政治主張，接受中共的敘事，如此對內可能分化台灣的團結，動搖民心士氣，更是對國際社會傳遞錯誤的訊息，誤導國際視聽。

邱垂正說，陸委會站在兩岸條例的主管機關，呼籲任何團體未經政府授權，不得與對岸進行涉及政治性的協議，以及與政府公權力有關的事項。他最後強調，「和平可以有理想，但是不能幻想」，和平應該是建立在堅實的實力、堅定的決心，以及充分的準備，而不是把和平建立在對中共領導人的善意上，這樣對台灣是最大的風險。

對於鄭麗文表示，全世界都是奉行「一中政策、不支持台獨」的共同共識。邱垂正表示，這個就是完全呼應中共對台的敘事與主張，2019年1月2日中國國家主席習近平在「告台灣同胞書」發表40週年紀念會上提出「習五條」，已經重新定義所謂的九二共識。在中共版的九二共識，就是兩岸同屬一中，共謀國家統一在一國兩制台灣方案上，至此所謂的九二共識、一中原則、一國兩制，就是對台三位一體的政策，就是沒有中華民國生存的空間，呼籲國民黨必須守護中華民國的主權尊嚴，維護台灣得來不易的自由民主生活方式。

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