疑似柯文哲御用律師不倫、騷擾紀錄曝光！ 四叉貓：上班時間想念奶子

網紅四叉貓。（資料照）

網紅四叉貓今日稍早爆料，指出柯文哲御用律師蕭奕弘在雙方皆是已婚的身分下，跟訴訟案的當事人去汽車旅館開房間與鄭深元有長期性騷擾他人的黑歷史。

四叉貓在臉書PO出2篇貼文，第一張貼文可以看到疑似鄭深元對傳訊息對象發出「拜託你傳一張照片給我啊；如果這世上沒有道德、沒有法律我一定抱著你入睡；好了你說太多了；還好我心中沒有道德 只剩法律；哈哈，你都不傳照片過來啊，說到你傳過來為止；你覺得這算猥褻嗎？還是美學，這是法律判斷的問題，我大概醉了，但是還能打字，超強；台灣女性開放的程度絕不下於歐美，這是我觀察的，我的同事也曾從後面抱住我，我也沒答應她，大家以為男人才是色，其實女生放開的話，更可怕，我就吃虧在這裡，上門的我不要，我喜歡的不要我；我在上班啊，可是我很想念你的臀部耶；這又不是我能控制的，誰叫我一臉淫男樣；你是不是被我的無恥嚇到了，開玩笑的啦；我在台南啊，你要來嗎？你的豔照呢？」等諸多騷擾訊息。

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四叉貓在貼文中表示，柯文哲的御用律師「鄭深元」是一個上班時間會想念別人奶子的律師！對話紀錄是在2016年，鄭深元長期騷擾Ｗ女，最後Ｗ女發現即使封鎖了鄭深元，鄭深元依然會開分身去騷擾她，她覺得毛骨悚然所以才找鏡新聞爆料，該篇新聞在2020年報導，然後有一個匿名粉絲團貼出比鏡新聞更多的對話紀錄截圖，四叉貓懷疑是Ｗ女貼出來的，以前有去那個粉絲團挖寶存了不少素材。

四叉貓在另一則貼文PO出截圖，截圖上寫著已婚蕭奕弘今年1月被拍到在燒臘店和委任自己打訴訟案的人妻攬條條，4月女方小心翼翼接送，還一路開進大直汽車旅館共度甜蜜時光，兩人不時上演溫馨接送情，就連女方小孩在車上也毫不避諱。

回溯111年10月11日訴訟裁判書裡清楚寫下兩人就是委任關係，但今年4月進汽車旅館成鐵證，6月蕭奕弘遭告侵害配偶權求償2百萬。只是學霸律師蕭奕弘最近搖身一變成了柯案王牌，9月19日調解庭，蕭奕弘乾脆請假。

當事人L先生：「他本身自己案子調解庭都不願意到，還接柯文哲的案子我覺得他根本就是有恃無恐，我覺得他們已經是蛇鼠一窩。」

下方則是一則判決書截圖，裁判字號：臺灣新竹地方法院111年度建字第3號民事判決；裁判日期：民國111年10月11日；裁判案由：給付工程款；臺灣新竹地方法院民事判決111年度建字第3號；原告騰鴻工程股份有限公司；法定代理人彭盈綺；訴訟代理人蕭奕弘律師；被告全暐企業有限公司。

四叉貓在貼文中聲稱「續前篇，所以大家也不知道，柯文哲的御用律師『蕭奕弘』（光頭）他以前會跟訴訟案的當事人去汽車旅館開房間喔（雙方都已婚）新聞報導有寫是『111年10月11日』那篇訴訟裁判書，我不知道是不是我找到的這篇，但我就先放在這邊備用。」

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