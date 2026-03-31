柯文哲被判刑上凱道還直播募款 簡舒培：把小草當「零知草人」

柯文哲被判刑，民眾黨發動凱道集會聲援，YT直播還置頂募款資訊，民進黨籍台北市議員簡舒培表示，「真把支持者當零知草人？」（擷圖自簡舒培臉書）

京華城案一審判決日前公布，民眾黨前主席柯文哲被判17年、褫奪公權6年，民眾黨不滿結果，29日在凱達格蘭大道集會聲援；民進黨籍台北市議員簡舒培發現，柯文哲直播這場集會時，置頂留言竟是「歡迎捐款支持台灣民眾黨」，已因私吞民眾黨政治獻金600萬等行為被依公益侵占判刑，竟還繼續跟小草募款，「真把支持者當零知草人？」尤其基隆市副市長邱佩琳的關鍵證詞導致柯公益侵占被判刑，竟還上台帶頭喊「阿北加油」，真是罕見！

簡舒培指出，柯文哲被判17年，除了京華城案收賄判13年，還包括他私吞民眾黨政治獻金600萬、與李文宗等人用木可公司名義侵佔正副總統政治獻金專戶6134萬，分別判處2年及3年6個月徒刑，與李文宗共同挪用眾望基金會公款827萬涉背信罪，判處2年6個月徒刑，合併執行刑期17年。

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簡舒培說，犯罪被判刑還喊著自己沒錯、辦集會來鼓吹仇恨，原以為這已經突破人類道德底線了，沒想到柯文哲竟然還不忘繼續跟小草募款，YT直播集會時，竟然還置頂留言「歡迎捐款支持台灣民眾黨」，好像怕人家不知道，他之所以被判刑，就是因為捐給民眾黨的錢，被他挪為私用。真的把小草當零知草人嗎？能比柯文哲更厚顏無恥的，果然只有被判刑的柯文哲。

此外，簡舒培也提到，柯文哲侵佔民眾黨政治獻金600萬被判刑最關鍵的原因之一，就是邱佩琳在法庭上證實，曾代為轉交包括謝國樑母親、文華東方董事長林命群、信義房屋創辦人周俊吉太太3人所捐贈各200萬元現金，而柯文哲並未將這3筆政治獻金存入民眾黨政治獻金專戶，也未依法申報。邱佩琳的證詞非常關鍵，照理說，民眾黨應該恨透邱佩琳，結果邱佩琳出席集會還上台帶頭喊「阿北加油」？！簡舒培嘲諷說，聽說縱火犯都會回到現場欣賞自己的傑作，但回到現場還大聲嚷嚷、接受喝采的，倒是第一次看到。

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