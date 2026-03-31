訪中真行？翁曉玲：賴清德「非常嫉妒」鄭麗文能見習近平

國民黨立委翁曉玲語出驚人地說，賴清德心裡非常忌妒鄭麗文可以去見習近平。

國民黨主席鄭麗文受習近平邀請，4月7至12日率團赴中國參訪。國民黨立委翁曉玲上午接受「千秋萬事」節目專訪強調，「全世界的領導人都想要去見習近平」，美國總統川普就是不斷的一直釋出善意，一心一意想要去見習，更酸賴清德總統「吃不到葡萄說葡萄酸」，「其實他心裡非常忌妒鄭麗文可以去見習近平」。

翁曉玲表示，她樂觀其成、也很期待，事實上大家知道，「全世界的領導人都想要去見習近平」，川普就是不斷的一直釋出善意，而且一而三再而三，一心一意想要去見習近平。歐盟很多的國家 ，之前法國的總統和英國、德國等都有去，有此可見，大家還是很重視中國的市場。

請繼續往下閱讀...

翁曉玲表示，中國跟台灣的關係是非常的緊密、密不可分的，兩岸其實是可以好好的共同合作、發展，創造一個共融的契機，但因民進黨政府太多限制和阻礙兩岸交流的措施，以至於現在兩岸的人民都沒有得到其利，台商在大陸工作、生活、投資其實遇到一些困難，民進黨政府沒有辦法去幫他們解決。

翁曉玲表示，所以這次鄭麗文去大陸見習近平，希望能夠讓大陸和台灣維持一定的商業等各方面的合作，帶回來很多的利多的政策，還有很重要就是要和平 ，全世界都認為台灣是最危險的地方，不知道下一個戰火會不會就發生在台灣 。這次鄭麗文去見習近平，一定要傳達 台灣絕大多數的人民都是要求要和平，希望兩岸能夠持續的和平的發展，誰也不願意見到兵兇戰危的情況。

被問及陸委會對鄭習會的各種規範和限制，翁曉玲諷刺，「賴清德是不是吃不到葡萄說葡萄酸，其實他心裡非常忌妒我們鄭麗文主席可以去見習近平」。 兩岸在所謂官方層級的互動現在是完全是中斷的，海基會跟海協會幾乎沒有任何的交流，如果這次鄭麗文去跟他們一談 ，不管在經貿、司法互助各方面都能夠帶回來一些成果，如果鄭麗文去能夠帶回來一些利多的政策，那為什麼民進黨要拒絕接受？台灣民眾不會同意這樣的做法，畢竟民生才是最重要的。

翁曉玲批評，但賴清德政府就是沒有理由的一直杯葛、抗議，甚至可能要再動用司法手段去對付國民黨主席，社會上大家會看不下去。

翁也說，或許有些人會認為鄭習會可能會影響到年底的地方選舉，其實還是要去看鄭麗文這次過去之後能夠帶回來什麼樣的利多政策，再來做一個評估，可能會比較確實。這件事情已經都談了很久了，所以大家在心裡面也都知道就都會去的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法