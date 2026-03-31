捲徐春鶯共諜案「集智」曾攬調查單位標案… 調查局今說明

調查局今出面說明表示，集智公司承攬的部分，僅承作程式編修，並未接觸相關資料。（記者吳昇儒攝）

中配徐春鶯一度名列民眾黨不分區立委名單，日前因為涉犯反滲透法等罪被檢方起訴。檢方查出，徐春鶯不只涉嫌透過「集智公司」詐貸，還利用該公司名義邀請中國上海統促會副主任來台，且集智公司2019年起曾大量投標國防部、調查局等標案，外傳內容恐包含個資與機密資料。調查局今聲明澄清，該公司僅承作程式編修，未接觸相關檔案。

調查局指出，集智公司曾於2019至2021年承攬局內「雲端資料取證系統開發」採購案、2020至2022年間承攬「資訊共通平台及戶籍同步平台系統維護」採購案。集智公司承攬期間均於網際網路隔絕的程式開發環境，進行開發及修改，且禁止遠端連線作業。

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此外，廠商僅承作程式編修，未接觸相關檔案資料，符合局內訂定的開發流程、資安法規、個資保護與法遵要求，無資安風險及機敏資料外洩問題。

而自2022年起，該系統已由其他家公司承攬，相關系統也進行多次版本更新，與集智公司已不相關。

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