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    首頁 > 政治

    「鄭習會」時機過於巧合 吳靜怡：幫北京打開統戰大門？

    2026/03/31 09:31 即時新聞／綜合報導
    吳靜怡質疑：「鄭麗文赴中，這究竟是為台灣尋找和平，還是替北京打開一扇統戰大門？」（資料照）

    吳靜怡質疑：「鄭麗文赴中，這究竟是為台灣尋找和平，還是替北京打開一扇統戰大門？」（資料照）

    中國國台辦主任宋濤昨（30日）宣布，中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文4月7日率團訪中，引發輿論熱議。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）對此也質疑：「鄭麗文赴中，這究竟是為台灣尋找和平，還是替北京打開一扇統戰大門？」

    吳靜怡表示，國際社會看到的，不只是一位台灣在野黨領袖單純出訪，而是北京在川習會前夕刻意對台灣在野黨釋出高規格政治訊號，而且時間點正好落在5月「川習會」之前，此時正值正當中國軍機軍艦持續擾台、美國參議員專程來台力挺軍購，鄭麗文卻急著赴中。總統府發言人直接質疑：「立法院不願審總預算與軍購條例，卻積極想到中國與國家主席習近平會面？」國民黨內部也傳出憂慮聲浪，甚至有親美派開始與鄭的路線切割。

    吳靜怡指出，國際媒體分析，此舉並非是和平善意，更是典型的選擇性接觸、差別性承認，也就是刻意不承認台灣人民選出的政府，卻放大台灣在野黨的政治代表性，藉此製造「北京有窗口、賴政府才是麻煩製造者」的國際印象。吳對此直言：「鄭麗文必須回答，這趟行程，究竟是替台灣人民爭取和平，還是替北京的統戰敘事補上最後一塊台灣窗口？」

    吳靜怡強調，鄭麗文若真能帶回具體成果，如減少軍機擾台、開放更多交流、保障台商權益，那她確實為台灣找了和平；但若只是幫北京在國際上製造「台灣內部分裂」的印象、拖延台灣國防整備，那她開的恐怕就是一扇「讓北京長驅直入的門」。

    吳靜怡指出，台灣社會對「鄭習會」的關注度，只有鄭麗文「紅繩抖動」的四分之一，但討論度和聲量上，卻成功碾壓盧秀燕接受專訪談挺國防的新聞頭條，國民黨內部已經開始陷入路線的選擇。吳靜怡直言：「國民黨一張嘴，要如何能辦到親美又要同時舔共，你教教我啊！」

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