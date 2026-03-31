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    首頁 > 政治

    藍營台中姊弟之爭今揭曉 盧秀燕喊話「保證不會有人出走」

    2026/03/31 07:39 記者蘇孟娟／台中報導
    盧秀燕在國民黨初選揭曉前喊話有信心不會有人出走。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕在國民黨初選揭曉前喊話有信心不會有人出走。（記者蘇孟娟攝）

    國民黨台中市長初選民調今天出爐，參選期間立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔陣營黨內互打多時，外界關切由誰勝出之餘，也關注兩人能否修補初選嫌隙；台中市長盧秀燕選前樂觀喊話，稱兩人都很成熟，有信心選後「不會有人出走、單獨參選」；楊瓊瓔則重申，「贏就是提名人，輸就是助選員」，江啟臣也說，「藍綠終須一戰，黨內不必對立被見縫插針」。

    年底台中市長選戰佈局，民進黨早在去年10月就拍板徵召立委何欣純參選，國民黨台中市長提名出現姊弟之爭，雙方陣營從民調期程到是否公佈民調時間等意見僵持，參選人選懸而未決，讓藍營支持者焦慮，連盧秀燕都出面喊話「選戰兵貴神速、宜早不宜遲」，最後黨中央定調在3月25日到31間進行。

    據了解，為期3天的電話民調自28日晚間6點啟動，昨晚結束，國民黨中央今天公布結果。

    盧秀燕拚年底順利交棒，選前先樂觀喊話相信兩人成熟有風度，有信心選後「不會有人出走、單獨參選」；楊瓊瓔昨天晚間10點過後在臉書PO文表示，電話民調結束，感謝支持，她另在昨日出席活動時也再度重申大家都遵守民主的規範，「贏就是提名人，輸就是助選員」，黨內團結才能勝選。

    江啟臣也說，藍綠終須一戰，黨內不必對立，以公平公平團結和諧方式產生人選，不能分裂被見縫插針。

    楊瓊瓔在電話民調結束後臉書貼文感謝鄉親。（擷自楊瓊瓔臉書）

    楊瓊瓔在電話民調結束後臉書貼文感謝鄉親。（擷自楊瓊瓔臉書）

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