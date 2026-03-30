根本是男神！前嘉市議員凌子楚PO年輕帥照 網驚呼：兒顏值更高

凌子楚年輕時的大學學士照，以及小兒子凌瑋照片，意外引起網友討論，有人直言父子「像兄弟」。（擷取自凌子楚臉書）

民進黨前嘉義市議員凌子楚捲土重來，將再戰東區議員選舉，他最近在臉書PO出年輕時的大學學士照，以及小兒子凌瑋的高顏值照片，意外引起網友討論，有人直言「根本明星臉」，也有人說父子「像兄弟」，成了選舉另類新招。

凌子楚回應說，要感謝父母給了好基因，也要向當年攝影師的運鏡功力致敬。那是個無法修圖、也不流行濃妝的年代，一張照片得靠光線、角度與攝影功力成就經典。

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凌子楚說，當年那家照相館還將他的學士照立於門口作為男生學士服廣告看板，直到歇業前仍高掛展示；相館熄燈之際，大兒子凌遠前往致意，為那段青春歲月留下最後見證。

凌子楚的大兒子凌遠任職美商應用材料擔任工程師，小兒子凌瑋畢業於台大獸醫系、現為外科醫師，是知名攝影師「晏晏」長期合作御用模特兒，攝影作品多採募資與預購模式銷售，開創網路行銷新路線，攝影集一上市往往迅速完售，掀起搶購熱潮。

現年61歲的凌子楚也分享他的養生之道，去年8、9月採用高蛋白餐，搭配每天2000公尺的自由式，外加2個小時的慢跑，一個半月減重14公斤，從92公斤到78公斤。

如今凌子楚與31歲小兒子凌瑋並肩而立，氣色與體態絲毫不輸，難怪有網友說，父子「像兄弟」，驚呼小兒子「顏值更高」。年底選戰尚未起跑，凌子楚因臉書舊照片意外在網路爆紅，討論熱度直線攀升，做了另類宣傳。

凌子楚大學時期的學士照。（擷取自凌子楚臉書）

凌子楚小兒子凌瑋。（擷取自凌子楚臉書）

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