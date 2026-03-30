賴清德在球場應援「AAOA」不鳥柯文哲 白委氣炸：不在乎我們！

柯文哲29日在凱道上激情喊「賴清德我不會屈服」，另一邊賴清德在台南看中職開幕戰開心喊著應援口號「AAOA」，有人剪輯成迷因笑翻網友。（資料照，本報合成）

民眾黨29日為了涉貪遭判刑的前主席柯文哲，號召小草集結凱道抗議「司法迫害」，柯文哲還激情喊著總統賴清德的名字，一副悲壯地說自己不會屈服；可另一邊賴清德在台南看中職開幕戰，開心喊著應援口號，強烈對比掀外界熱議。事後企圖將所有事都「賴給清德」的白營相當生氣，指責賴清德漠視他們，根本不在乎他們的抗議跟想法，讓網友看傻眼。

民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」行動，柯文哲情緒非常激動，對著總統府大喊「賴祥（清）德，沒有用的！我不會屈服！我不會投降！」，除了人名喊錯讓大家看笑話，另一邊在台南亞太球場看中職開幕戰的賴清德，熱情嗨喊應援口號「AAOA」的畫面與凱道上的悲情戲碼形成強烈對比，有人還特別將兩邊畫面剪輯成迷因短片，引發熱烈討論。

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綜合媒體報導，沒有想到硬要將案件審判扣到賴政府頭上的民眾黨，對賴清德不理不睬感到相當不滿。白委陳昭姿30日受訪時痛批，這個國家的興萎、能不能往前走，賴清德的責任最大，賴清德的任期還有2年，要好好想想是不是要繼續用大家對立、仇恨、對抗的方式繼續帶領這個國家，「你用漠視的態度，表示我們的抗議、我們的想法，你是不在乎的！」

陳昭姿還說，賴清德至少要派個人去了解他們的訴求，不是用一大堆警力「阻擋」他們。但當天根本沒有警察阻攔民眾黨的抗議行動，只是派駐現場維持秩序，避免失序事件發生。網友看到陳昭姿的發言後紛紛表示，「一個法院審理的案件，叫賴清德回應，現在到底是要賴清德介入司法，還是不要介入司法？」、「為什麼要在乎一群挺貪污的人？」、「挺貪污的抗議跟想法誰在乎？邱佩琳都站在台上了民眾黨在乎嗎」、「為什麼要陪一堆巨嬰發瘋？」、「挺貪污是要總統府代表出面幹嘛？譴責挺貪污很無恥嗎？」

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