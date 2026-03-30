戰新北！李四川再拋基北北桃「觀光券」構想 串連交通景點拚區域觀光

國民黨新北市長參選人李四川致詞提到，觀光發展可由地方政府共同推動，建議基隆、台北、新北及桃園整合推出「觀光券」或「週遊券」，串連交通與景點，提升旅遊便利性與體驗，吸引更多遊客，帶動區域觀光與經濟發展。（李四川競選辦公室提供）

2026選戰越來越熱，國民黨新北市長參選人李四川今晚（30）出席三角湧觀光商圈協會會員大會，不少民眾上前握手合影，現場氣氛熱絡。李四川致詞提到，觀光發展可由地方政府共同推動，建議基隆、台北、新北及桃園整合推出「觀光券」或「週遊券」，串連交通與景點，提升旅遊便利性與體驗，吸引更多遊客，帶動區域觀光與經濟發展。

李四川指出，過去在台北縣服務期間推動北大特區重劃，早已看見該區發展潛力，並承諾捷運延伸至三峽，如今已順利實現、提升交通便利；任副縣長、副市長期間也整治三峽老街及周邊環境、改善排水問題，並指三峽除老街外，還有祖師廟與藍染等文化資產，已發展為兼具文化產業與歷史特色的觀光景點。

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李四川表示，政府若要推動三峽發展，首先要改善交通便利性，其次打造具有特色的商圈，並促進各項活動的長期舉辦，確保商圈與文化產業能持續發展。因此，他提出，可由基隆、台北、新北及桃園共同推出「觀光券」或「週遊券」，持卡遊客可在一定期限內，輕鬆遊覽基北北桃，無需分別購買各類型交通券票，實現全區域便捷旅遊，提升觀光體驗。他當選後將持續推動地方建設與觀光發展，強化商圈競爭力，帶動新北整體經濟成長。

國民黨新北市長參選人李四川（中著米色外套）今出席三角湧觀光商圈協會會員大會與民眾合照。（李四川競選辦公室提供）

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