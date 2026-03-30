小草狂洗版「施暴房仲是青鳥」 網一查……幸福家曾邀柯文哲演講

不少小草洗版指控台南亞太棒球場施暴蔣姓房仲是青鳥，一些網友好奇查詢，發現該房仲的任職公司曾邀請前民眾黨主席柯文哲去演講。（圖擷取自「幸福家不動產」臉書粉專相簿）

台南亞太棒球場開幕戰期間，任職幸福家不動產房仲蔣姓男子動手掌摑現場工讀生，導致對方聽力一度受損，事件引爆各界炎上。目前多個社群平台都能看到與關蔣男施暴行為有關的討論串，然而一些小草突然在相關貼文留言，內容大多強調蔣男是「綠營」、「青鳥」、「民進黨支持者」，詭異情況引起網友關注。

據了解，蔣男被網友肉搜出是昨（29）日毆打工讀生的施暴者，以及在台南的幸福家不動產工作的儲備經理等資訊後，其個人社群帳號立即湧入大量網友洗版譴責，為此緊急關閉；任職公司則是在事發第一時間發文切割，並在今（30）日下午召開記者會向被害人道歉，強調公司對任何暴力行為零容忍，同時宣布解約蔣男並永不聘用。

請繼續往下閱讀...

事件爆發後，許多網友持續在臉書、PTT、Threads等社群平台討論這起事件，但有眼尖網友注意到，在網路流量較高的相關討論貼文下方，會出現不少民眾黨支持者小草留言洗版，著重強調施暴蔣男是青鳥等台派人士。然而，柯文哲前幕僚「小牛」柯昱安指出，蔣男關閉社群帳號前，公開發文在痛罵民進黨政府，與小草說詞明顯有矛盾。

另有好奇的網友順藤摸瓜追查後，推測讓小草急著帶風向的幕後原因，疑似與幸福家不動產曾邀請前台北市長、前民眾黨主席柯文哲到總部演講的事蹟有關。根據幸福家不動產、民眾黨台南市黨部代表江明宗臉書粉專貼文，柯文哲曾在2023年5月以 「我的人生觀，從醫生到市長之路」為題，為幸福家不動產內部教育訓練進行特別演講。

其他網友則吐槽，「草永遠能刷新下限」、「草特質總是如此鮮明」、「Not all 草，but always 草」、「暴力事件總是少不了小草的身影」、「他累積的前科應該能進草堂擔任高管了」、「難怪第一時間看到一堆帳號在洗他是青鳥，果然有問題」、「明明就沒有什麼相關證據就開始洗，網軍是在急什麼？」；也有網友緩頰說，「不管政治立場為何，暴力就應該譴責」、「草也好青鳥也好，什麼立場都好，做錯事就是該死」。

另有網友指出，「難怪台南民眾黨的江明宗發文幫他講話，江明宗不是那種聖母性格，落井下石比較符合他以往的作風」。據悉，江明宗在幸福家不動產記者會開始前，在臉書粉專發文特別為此事呼籲說「一人做事一人當」、「抵制非理性的株連，讓社會回歸法治與理性的討論空間」「在我們譴責暴力的同時，也想呼籲大家保持理性，將事件限縮在他個人的行為上」，用詞與其他貼文相比明顯變得溫和有禮，引起不少網友議論。

相關新聞請見：

不聽勸還掌摑球場工讀生 男子被肉搜、公司發文切割

掌摑工讀生犯眾怒 幸福家不動產開除暴力男公告曝光！

力挺掌摑工讀生暴力房仲 親友叫囂︰酸民要人家死才甘願？

房仲打人後打破沉默！ 喊公司家人無辜 親友團護航挺「真男人」被網怒爆

幸福家不動產曾在2023年5月，邀請柯文哲以 「我的人生觀，從醫生到市長之路」為題，對職員內部教育訓練進行特別演講。（圖擷取自臉書）

另有網友注意到，民眾黨台南市黨部代表江明宗今（30）日為這起暴力事件發文。（圖擷取自台「江明宗」臉書粉專）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法