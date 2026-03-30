看白營上街抗議喊政府獨裁 中國網友心酸1句話讓上萬鄉民道歉了

民眾黨29日號召小草集結凱道，柯文哲、黃國昌接受支持者簇擁。（資料照）

民眾黨昨天（29日）為了涉貪遭判刑的前主席柯文哲，號召全國小草上凱道，抗議「司法迫害」、「民進黨獨裁」。一名中國網友看到荒謬場面忍不住直呼「又氣又想笑」，掀起鄉民熱議。

民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」行動，聲援柯文哲「清清白白」的同時，還痛批司法淪為民進黨打壓政敵的政治工具，台灣的公平正義在民進黨政府「獨裁」統治下逐漸瓦解。看到這種場面，有中國網友昨天在Threads上忍不住吐槽，「台灣人可以上街抗議說政府獨裁，真的是讓我又氣又想笑……」。

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貼文一出吸引上萬人按讚，台灣網友們紛紛留言「道歉」，「抱歉，我們這邊就是有活在不同時空的」、「別說你，就連我台灣人自己都想笑」、「是挺貪污犯，讓你見笑了」、「白癡恐怖不是胡說的」、「這是我第一次向中國人道歉，讓你看笑話了，台灣就是過份民主到台北市政府速件同意挺貪污遊行，讓台灣那些沒行光合作用沒正常長大的草們一直亂小」、「有些話還是要中國的朋友來說，嘲諷度才能拉滿！」、「自由慣了，智障也多了」。

有中國網友在Threads上評價民眾黨的凱道抗議。（圖翻攝自Threads）

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