爭取加入CPTPP三度錯失時機 官員籲與中國入會案脫鉤處理

知情官員指出，台灣爭取加入CPTPP三度錯失戰略機會，應與中國入會案脫鉤處理。（路透資料照）

行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表顏慧欣日前因病辭世，辭職信提及爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的執行層次消極敷衍。行政院長卓榮泰表示，即刻會檢討CPTPP工作小組，最快時間內要確定時程和目標。知情官員指出，台灣爭取加入CPTPP三度錯失戰略機會，應與中國入會案脫鉤處理。

OTN官網已將「推動多邊及雙邊經貿談判、參與區域經濟整合（CPTPP）」列為核心任務，但官員說，台灣在CPTPP議題上已接連錯失多次關鍵時機。首先，2017年美國退出TPP後，日本在前首相安倍晉三主導下成功推動轉型為CPTPP，並曾公開支持台灣加入，但當時台灣因福島食品議題等內部因素自我設限，未能把握機會。

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其次，2021年9月中國較台灣提前提出申請，使我國在程序上陷入被動。第三，近年長期將台灣與中國入會案掛鉤處理，使推案動能持續受阻。

官員指出，所謂「奧克蘭三原則」，即申請加入CPTPP的經濟體須符合「高標準」、「履行貿易承諾能力」及「會員共識」3要件。從制度面觀察，中國長期存在國營事業不透明、政府補貼扭曲市場，以及數據與市場高度管制等問題，與CPTPP所要求的高標準規範存在明顯落差。相較之下，台灣在法規透明度、貿易自由化程度及履約紀錄方面均具高度一致性與可信度。

官員表示，在CPTPP制度設計下亦存在「毒丸條款」的考量，包括日本、墨西哥等會員國普遍不樂見中國加入，以避免中國藉由區域貿易體系進行「洗產地」，提高對成員國產業與供應鏈的風險。

該名官員指出，長期將台灣與中國入會案「掛鉤處理」，要求各成員國「先處理台灣入會案，才能處理中國入會案」，在實務上反而形成推案阻力，使台灣在程序上難以單獨前進。

官員進一步分析，若回歸奧克蘭三原則，入會審查應以個別經濟體是否符合條件為準，而非政治性綁定。實務上可由CPTPP對兩案分別成立入會工作小組，讓符合條件者先行推進；至於未符合高標準要求的申請案，則難以進入實質談判階段。

官員直言，以中國過往的貿易紀錄而言，「根本不可能符合奧克蘭三原則的相關標準」。因此，將兩案脫鉤處理，不僅有助於回歸CPTPP制度本質，也更有利於台灣爭取國際支持並推動實質進展。

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