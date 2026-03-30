民進黨外交培力營報名 徐國勇：走向國際不必透過中國

民進黨30日舉行「2026民進黨新生代外交培力營」宣傳記者會，民進黨青年發展部副主任吳奕柔（左起）、立委陳冠廷、民進黨秘書長徐國勇、民進黨國際事務部主任陳文昊、民進黨發言人吳崢等人出席。（記者羅沛德攝）

民進黨2026年「民進黨外交培力營」將於7月10日至20日舉辦，帶領青年政治工作者前往美國華府，展開第一線外交實務的交流與學習。黨秘書長徐國勇今在記者會表示，台灣走向國際，不需要透過中國或任何國家，因為台灣是主權獨立的國家，擁有與世界自由交流的能力，培力營不僅帶青年走向世界，更要重視民主自由的可貴。

徐國勇表示，2026年外交培力營將遴選出多位優秀的新生代政治工作者，鼓勵青年從腳下的根源出發，認同台灣的價值，而不受任何外在威脅的干涉，台灣近年的民主發展與經濟成長，成果有目共睹，台灣本身即具備高度的能量向世界展示實力。徐國勇指出，近年台美合作緊密，本次營隊不只是帶黨籍青年走向世界，更是讓青年們重視民主自由的可貴。

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立法院外交國防委員會召委陳冠廷表示，回望過去兩年的民進黨外交培力營，培養多位優秀的青年人才，民進黨鼓勵青年代表台灣走向國際，與世界對話，持續為台灣的民主、和平與繁榮而努力。尤其在國防議題上，近年台美的交流合作越發頻繁，不僅有利於雙方國家安全發展，更符合台美的共同經濟利益。此次營隊也會向美方傳達台灣持續提升自我防衛的決心，並讓黨內優秀人才與美國年輕政治工作者建立長期連結與合作關係。

民進黨國際部主任陳文昊說明，「台美經貿」與「國安國防」是今年的重點議題，近年從供應鏈重組到地緣政治變化，經濟與安全已經密不可分，經濟安全會是訪團與美方交流請益時的重要議題，訪團也將就區域安全情勢、灰色地帶威脅，以及台美安全合作等面向，與美方人員深入交流。

青年部副主任、2024年營隊成員之一的吳奕柔指出，很多團員在外交培力營結束後，都持續在拓展台灣的國際能見度，讓台灣在民主自由、性別平權、經濟發展和社會韌性的成果能被世界看見。除了國際部的新生代外交培力營之外，民進黨青年部的國務青旗艦營、中國部的國安戰略培力營及性平部的女性政治培力營，都是在賴清德「青年議題主流化」方針下，積極拓展青年網絡的行動。

陳文昊總結，期待透過外交培力營，讓更多「Team Taiwan」的新生代，具備面對國際經貿與戰略議題的能力。本次營隊預計招募10位對外交事務及台美關係具備熱忱與專業的民進黨18-40歲政治工作者，報名即日起開放至4月19日，審核程序包含書面審查及二階段面試。詳細活動說明及報名資格，將於民進黨官方網站及國際事務部社群平台公布，歡迎符合條件者踴躍報名。

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