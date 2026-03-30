23藍委上凱道聲援柯文哲 林俊憲：收割小草發「災難財」

民眾黨昨號召支持者走上凱道抗議，國民黨立委聲援。（資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城弊案一審被判17年，民眾黨昨號召小草上凱道聲援，約有20餘名國民黨立委現身力挺。民進黨立委林俊憲直言，國民黨的態度就是在發災難財，等柯倒了收割小草；民進黨團幹事長莊瑞雄則說，若當事人不服司法結果，就把群眾拉到街頭上創設另一個法院，這個就是在對法官施壓，對柯文哲的二審毫無助益。

民眾黨昨舉辦「戰！329上凱道討公道」造勢，國民黨團出席成員包含林沛祥、徐巧芯、洪孟楷、李彥秀、黃健豪、羅廷瑋、王育敏、羅智強、鄭正鈐、許宇甄、廖偉翔、賴士葆、林德福、王鴻薇、羅明才、邱鎮軍、顏寬恒、牛煦庭、徐欣瑩、林思銘、葉元之、游灝、謝龍介等23名立委，以及台北市議員參選人楊智伃、李明璇。

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莊瑞雄今天上午在立院表示，昨天的凱道活動，柯文哲目的就是為自己伸冤，活動看起來算成功，但有一個很大的風險，司法案件應回歸司法，柯文哲及民眾黨卻把群眾拉出來，在街頭上創設一個民粹的法院，把群眾當成一個合議庭，公審一審法官的判決。如果動不動用施壓的方式，這會沒完沒了，相信台灣人民不樂見司法到最後淪為街頭審判施壓。

莊瑞雄指出，昨天國民黨公職人員到場，但沒有人敢喊柯文哲是清白的，司馬昭之心路人皆知，這些人不是去聲援柯文哲，是希望騙取小草的選票，一旦自己在選區被提名後就訴求藍白合，國民黨這些到場的公職人員的目的就是這個。柯文哲當然也知道，所以這其實就是一場政治交易，表面上是在聲援，其實大家相互利用。

民進黨立委林俊憲說，昨天出席民眾黨活動的國民黨立委每個都嘻皮笑臉，一副好像是在開慶功宴，還是去參加人家非常悲壯的遊行？他認為，國民黨態度明顯就是在發災難財，等柯文哲倒了，趕快來收割小草。

林俊憲指出，柯文哲現在是腹背受敵，因為民眾黨主席黃國昌受訪，直接解讀柯文哲的政治路全斷了，黨內外兩邊夾攻，柯文哲接下來怎麼處理。他說，患難見真情，前民眾黨立委蔡壁如建議的最有道理，柯文哲趕快回去接民眾黨主席，把民眾黨主席搶在手裡面，未來大概還有一點政治發揮的空間。

林俊憲說，否則，黃國昌挖個地道通到國民黨，兩邊都準備分享柯文哲倒台以後的勢力小草的選票。可以清楚看到，大家盤算的都是柯文哲倒了以後怎麼辦，而不是說如何讓柯文哲不要倒。

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