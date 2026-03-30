敢擋國防卻不敢談主權？民進黨轟「鄭習會」為中共統戰背書

中國今宣布國家主席習近平邀請國民黨主席鄭麗文於4月7至12日訪中並舉行「鄭習會」。（記者方賓照攝）

中國今宣布國家主席習近平邀請國民黨主席鄭麗文於4月7至12日訪中並舉行「鄭習會」。民進黨痛批，沒有自由民主與主權當底線的「鄭習會」，不僅不會帶來和平，在國際社會正尋求如何嚇阻中國威脅的此刻，更等同為中國的軍事擴張背書、為北京打壓台灣提供正當性，呼籲國民黨不要成為極權中共統戰民主台灣的棋子。

民進黨指出，中國一方面對台灣在內的區域各國施加威脅，一方面又拉攏台灣在野黨接受與北京的「共同政治基礎」，意圖極為明確，就是為了分化台灣內部、弱化國人團結，呼籲在野黨在呼應相關活動前，應站穩台灣作為主權國家、民主國家的基本立場，拒絕中國的政治前提，並優先支持國防特別預算的儘速、完整通過。

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民進黨指出，近年中國對台灣及印太區域軍事威脅日益升高，今年軍費高達8.77兆元新台幣、連11年成長。中國長期運用軍事、經濟、灰色地帶威脅等手段，為台海及區域帶來不安風險，周邊國家都正強力提升自身防衛能力。台灣也在逾6成民意支持下，有系統地推動「8年1.25兆元國防特別預算」，卻被國民黨為首的在野黨立委以各種理由杯葛、阻擋至今，期間中國大力以各種方式反對台灣強化國防，國民黨持續杯葛軍購，形同配合北京、掏空台灣國防力量，讓外界質疑這是「擋軍購換鄭習會」。

民進黨質疑，在北京當局的面前，國民黨擋國防，卻不敢堅持「台灣的主權與自由不容打折扣」，這樣的荒謬與矛盾引發國際友盟的高度憂慮與關切，更被美國智庫學者形容「KMT」就是「Kill Me in Taiwan」。然而，事實證明沒有自由民主與主權當底線的「鄭習會」，不僅不會帶來和平，在國際社會正尋求如何嚇阻中國威脅的此刻，這更等於為中國的軍事擴張背書、為北京打壓台灣提供正當性，以及讓自己和國民黨徹底成中共當局的統戰「棋子」。

民進黨表示，作為一個民主國家的政黨，民進黨一樣主張兩岸間的交流，必須立基於「對等」、「尊嚴」、「沒有政治前提」，一切從如何互惠互利，從人民如何更自由幸福的角度來交流。北京當局如果真的有誠意與台灣交流，真的有意願與台灣在內區域各方共同致力於地區的安全穩定，就應該立即停止軍機軍艦的威脅，並且尊重台灣的自由民主，真正的尊重台灣人，而不是設計這樣旨在分化台灣的樣板活動。

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