盼台美「休戚與共」 美議員提北約、烏克蘭示警：國防投資不足恐付代價

總統賴清德30日接見美聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣及共和黨參議員匡希恆所率跨黨派訪問團，夏欣（左三）、匡希恆（右三）、聯邦參院台灣連線共同主席堤里斯（左二）、聯邦參議員羅森（右二）等訪問團成員隨後於總統府敞廳對外發表談話。國家安全會議秘書長吳釗燮（左一）、美國在台協會處長谷立言（右一）陪同出席。（記者羅沛德攝）

美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏亨及共和黨參議員匡希恆今率跨黨派訪問團來台並會見賴總統，會後發表公開談話。匡希恆表示，希望台灣也能投資國防、與美國「休戚與共」，參院「台灣連線」共同主席提里斯（Thom Tillis）更以北約與烏克蘭經驗示警，強調國防投資不足恐付出沉重代價，台灣的國防與和平「只能透過實力來展現」。

匡希恆表示，此行象徵美台關係的重要性，訪團來台是要進一步強化這項訊息，向台灣人民證明，我們共同構成維護世界安全與團結的重要力量。他直言，他與華府的同事們都支持台灣的國防特別預算「我們希望我們投資這個地區的同時，你們也在進行投資，我們是休戚與共的」，因此通過這項國防特別預算，對他們而言非常重要。

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堤里斯指出，他有必要說明為何這項國防特別預算至關重要，自2018年以來，他與夏亨共同領導參議院「北約觀察小組」（NATO Observer Group），過去部分北約盟國將重心從共同防衛轉向其他領域，對國防投入不足，使他們變得脆弱。他認為，北約過去20年內高達2兆美元的防衛缺口，或許正是俄羅斯總統普廷認為入侵烏克蘭可行的原因之一。

堤里斯進一步指出，烏克蘭面對大國威脅時的經驗顯示，透過預算投入、外部支援及不對稱作戰的運用，他們已建立強大防衛能力，成功抵禦生存的威脅。他強調，台灣的國防與和平「只能透過實力來展現」，實力來自實際行動與資源投入，以維護國家的安全與主權。

軍事委員會的「網絡安全小組委員會」資深成員羅森（Jacky Rosen）表示，此行是為了重申美國高度重視美台關係，這段關係建立於共同利益及民主價值之上。隨著印太地區的不確定性升高，雙方夥伴關係更顯重要，美國仍致力維護台海和平與穩定，並確保台灣具備自我防衛能力，同時台灣也必須持續投資國防，因為威懾力是維持穩定的關鍵。

羅森提到，台灣正面臨網路攻擊、假訊息及海底電纜破壞等「灰色地帶」威脅，台灣展現的韌性，也為台美深化合作提供重要契機。她強調，台灣在先進半導體的領先地位對全球經濟至關重要，確保供應鏈安全不僅攸關經濟發展，也與台美的國家安全與整體繁榮息息相關。

美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏亨（左三）、「西半球小組委員會」主席匡希恆（右三）、「台灣連線」共同主席提里斯（左二）及軍事委員會的「網絡安全小組委員會」資深成員羅森（右二），在美國在台協會主席谷立言（右一）及國安會秘書長吳釗燮（左一）陪同下召開記者會。（記者羅沛德攝）

「台灣連線」共同主席提里斯以北約與烏克蘭經驗示警，強調國防投資不足恐付出沉重代價，台灣的國防與和平「只能透過實力來展現」。（記者羅沛德攝）

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