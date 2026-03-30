中國邀鄭麗文4月訪問 學者：藉國共交流削弱軍購正當性

中國國民黨主席鄭麗文。（記者方賓照攝）

中國國台辦今日宣布，「中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席，率國民黨訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問」；學者批評，中國主動安排會面，是在營造兩岸關係可以透過交流改善的氛圍，讓「安全威脅」不再是唯一前提，這種做法，實際上是在削弱軍購作為回應安全風險的正當性。

國防特別預算遭藍白持續阻擋之際，台中市長盧秀燕表態支持軍購特別條例預算規模應達8000億元至1兆元，與國民黨中央「3800億」版本明顯不同調。

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另一方面，國台辦主任宋濤今日聲稱，鄭麗文就任以來，多次表達希望到大陸訪問的意願，我們將與國民黨方面就鄭麗文來訪事宜進行溝通，做出妥善安排。

對此，東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，這個動作的重點，不在國共兩黨交流本身，而是中國選在這個時機點對外釋放一個明確訊號。一方面向美國傳達，台灣議題仍在其掌握之中，具有可控性。一方面對國際社會而言，中國在台灣內部仍有可以對話與運作的對象，而非單純陷入政治與軍事的對抗。

洪浦釗分析，從時機點來看，川普近期在對中關係上展現出明確的議程設定能力，包括川習會的節奏與議題優先順序，多掌握在美方手中。在這樣的情況下，中國也透過此次邀訪進行策略回應，傳達在台灣議題上仍具主動操作節奏與影響力，而非被動跟隨。

洪浦釗指出，中國這樣的安排具有「議題操作」效果，當台灣內部對於強化國防與對美軍購已有一定支持時，中國主動安排會面，是在營造兩岸關係可以透過交流改善的氛圍，讓「安全威脅」不再是唯一前提。這樣的做法，實際上是在削弱軍購作為回應安全風險的正當性，使其在公共討論中不再那麼具有迫切性。

洪浦釗提及，從長期來看，這仍延續中國一貫的統戰邏輯。透過對台政黨交流與高層互動，建立穩定的溝通管道，並對外塑造兩岸仍可透過既有機制處理分歧的印象，進一步降低外部介入的正當性。同時，這類操作也會在台灣內部產生政治效果，使不同路線之間的認知差異被放大，進而影響社會對政府兩岸政策與執政表現的信任基礎。

洪浦釗說，整體而言，這不是單一事件，而是中國在當前局勢下的一種節奏調整，一方面維持壓力，另一方面透過交流釋放「情勢可控」的訊號。對台灣來說，在涉及政治互動時，關鍵仍在於捍衛台灣的國家利益與決策自主，而不是隨著中國的節奏調整。在安全議題上，包括國防建設與相關軍購預算的審議，仍應依既有規劃穩定推進，確保台灣的安全防衛與政策方向不被外力干擾。

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