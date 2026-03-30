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    首頁 > 政治

    鄭、盧軍購金額態度歧異！ 國民黨團：尊重盧秀燕發言

    2026/03/30 14:13 記者林哲遠／台北報導
    國民黨立院黨團書記長林沛祥。（記者陳逸寬攝）

    國民黨立院黨團書記長林沛祥。（記者陳逸寬攝）

    台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪，首度對軍購立場表態應通過8000億元到1兆元之間，強調除預計通過的3800億元外，另一部份4000億元的軍購「不必等發價書」應趕快通過。對此，提出「3800億元+N」版本的國民黨立院黨團今表示，國民黨團尊重所有人的發言，盧秀燕是國民黨非常重要的資產，國民黨立場一向一致。

    目前朝野的軍購版本，在預算金額部分，行政院版是1.25兆元、民眾黨團版為4000億元、國民黨團版則為3800億元+N。由鄭麗文主導的黨中央堅持3800億元+N，盧秀燕表態支持8000億元到1兆元的軍購額度，明顯與鄭麗文的黨中央不同調。

    林沛祥表示，國民黨團尊重所有人的發言，尤其是本黨的同志，盧秀燕市長是國民黨非常重要的資產，國民黨立場一向一致，「我們要好的武器、能到位的武器、合用的武器、要實質增強國防，同時國會也必須做到應該監督的責任。」

    林沛祥指出，軍售（FMS）是美國國會認證的，一定會到台灣的，國民黨團不容許再一次的拉法葉艦案、鐽震案、幻象機案等，這不是政黨之間，而是無法對全國國民交代；最近也爆出茶葉商可以賣火藥、室內裝修業可以賣子彈等弊案，執政黨要出來說清楚。

    「國民黨完全支持國防！」林沛祥強調，國民黨是個能多元包容、兼容並蓄的政黨，都會跟所有從政同志好好討論、充分討論任何意見。

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