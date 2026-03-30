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    首頁 > 政治

    《央視》先宣布鄭麗文訪中訊息 張育萌酸藍白：對美喊黑箱、對中就可以？

    2026/03/30 14:44 即時新聞／綜合報導
    中國國民黨主席鄭麗文（左）與中國國家領導人習近平。（本報合成，資料照、歐新社）

    中國國民黨主席鄭麗文（左）與中國國家領導人習近平。（本報合成，資料照、歐新社）

    中國國台辦今（30）日宣布，邀請國民黨主席鄭麗文率訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。由於消息先由中國官媒《央視》發布快訊，引發強烈質疑，台灣青年世代共好協會理事長張育萌更發文狠酸，「按照藍白邏輯，這是不是黑箱？」

    「鄭麗文4月確定去中國見習近平，竟然是由央視宣布，按照藍白的邏輯，這是不是黑箱？」張育萌在臉書發文表示，央視新聞用快訊報導，國民黨主席鄭麗文，確定4月7日訪問中國，國台辦主任宋濤已經表態，鄭麗文訪問溝通會全程由國台辦負責。

    張育萌分析，國台辦證實鄭麗文上任後便多次表達訪問意願，習近平「歡迎並邀請」後，鄭麗文「表達感謝並欣然接受」，顯見雙方「早就談好了」，卻直到北京發布快訊後，鄭麗文才在上午11點召開記者會說明。

    他狠酸，按照藍白以前罵台美關稅談判的修辭，「談判進度不明」、「黑箱關稅到極點」，而且「原來早就談好了！」這些迴力鏢通通打回鄭麗文身上，「國民黨其他立委要不要說說話？黃國昌不看新聞的嗎？還是對美談判要公開，對中國談判，只要習近平開心就可以？」

    網友紛紛留言表示，「再次證明了這些人就是雙標，對自己人是一種標準，對敵人是另一種標準」、「柯文哲我幫你想好主意了，趕快請祖國習近平也發邀請函，強調背骨一家親，讓鄭主席牽著貪污犯柯文哲出境然後榮歸！」、「這一定要公開透明，全程直播」、「要去跪拜的人請自費、我們納稅人不出錢喔！」、「一早都談好了，現在只是在演」、「這不是通敵，什麼才是通敵？」

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