美參議院跨黨派訪團訪台談區域安全 外交部：誠摯歡迎感謝

美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）所率跨黨派參議員訪問團今（30）日凌晨抵台，晉見總統賴清德及我國政府高層。（中央社）

美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）所率跨黨派參議員訪問團今（30）日凌晨抵台，在台期間將晉見總統賴清德及我國政府高層，並由副總統蕭美琴、外交部長林佳龍設宴款待。外交部訪團在關鍵時刻訪台，展現美對台跨黨派支持，表達誠摯歡迎及感謝。

美國在台協會（AIT）今天也發布新聞稿指出，美國聯邦參議員珍妮．夏亨（Jeanne Shaheen；民主黨–新罕布夏州）以及匡希恆（John Curtis；共和黨–猶他州）今、明天率團訪問台灣，為訪團出訪印太地區的一環，同行參議員包括湯姆．堤里斯（Thom Tillis；共和黨–北卡羅萊納州），以及傑基．羅森（Jacky Rosen ；民主黨–內華達州）。

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AIT說明，國會代表團將與台灣高層領袖進行一系列會談，討論美台關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

外媒此前報導，匡希恆一行本次訪台將敦促台灣通過足額國防預算，關心台灣國防特別預算審議情況及嚇阻衝突的防衛能力。

外交部今天表示，台灣作為防衛第一島鏈最重要的樞紐，以及推動全球經濟蓬勃發展的關鍵節點，將持續強化國防與韌性，展現自我防衛的堅定決心。同時也將持續與美國國會及行政部門攜手合作，深化台美緊密的全方位夥伴關係，增進兩國人民的福祉，並維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

外交部長林佳龍對訪團在此關鍵時刻訪台，展現美國國會跨黨派對台灣的支持，表達誠摯歡迎及感謝。

外交部指出，夏亨多次在國會提出深化台美安全及經貿合作、助我擴大國際空間的友台法案，包括曾於2025年與參院同僚共同提出「美台快速減免雙重課稅法案」（ADTA）及「嚇阻中國侵略台灣法案」（Deter PRC Aggression Against Taiwan Act）等。

此外，匡希恆長年支持台美關係及台灣國際參與，並曾於今年3月23日與跨黨派議員共同提出決議案，肯定台灣總統直選30週年，並重申支持美國基於《台灣關係法》及「六項保證」的對台政策；另也曾於眾議員任內提出「台北法案」（TAIPEI Act），支持台美深化強化貿易及經濟關係及我國際組織參與。

堤里斯則自2023年接任「參院台灣連線」共同主席，多次聯署支持友我法案、決議案，是台灣的堅實友人。羅珊參議員高度支持台灣安全，多次提出強化台灣安全及韌性，以及台美安全及國防產業合作等相關法案。

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