顏慧欣驟逝揭公務體系霸凌困境 基進：應強制導入雙向考核制度

前行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣，本月12日因病辭世。（資料照）

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣本月中因病逝世，令各界不捨，然而，外界傳出總談判代表楊珍妮疑似在顏生前施予霸凌，不只議員喊告發更引發輿論關注。對此，台灣基進秘書長馬依翔今（30）日表示，顢頇長官不當言行對公務體系的衝擊不下於敵國滲透，然面對不適任的文官、政務官首長卻無考核退場機制，呼籲我國應借鑒歐美國家的雙向考核制，才能真正為國留才，強化國家韌性。

馬依翔指出，顏慧欣的驟逝不只是國家痛失英才，更再次掀開公務體系「劣幣驅逐良幣」、「職場霸凌」的結構性黑洞，凸顯了我國文官與政務官體制中，長期缺乏對「不適任高階首長」的專業評判與退場機制。現行政務官或高階文官的去留往往取決於「向上管理」成效，只要能討好任命的高層、沒有鬧出直接違法違紀的刑事醜聞，即便其領導統御充滿瑕疵、專業能力與職務嚴重脫節，甚至在機關內部實施高壓統治，體制內幾乎沒有任何由下而上的淘汰機制，而勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容職場霸凌案，即是重大官僚濫權、「單向權力結構」環境下的縮影。

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馬依翔批評，這種毒性領導（Toxic Leadership）不只會流失人才、癱瘓行政；特別在國安、軍情、外交與經貿談判等機敏機關中擺上一位毫無專業、只會對上諂媚、對下施壓的政務主官，其嚴重性不下於被中國滲透。馬直言，部分政務官缺乏領域專業，但仍藉職務之便強推不合理政策，既不尊重專業文官，更助長「上行下效」的馬屁文化，這種「外行領導內行」的劣幣驅逐良幣，結果就是讓機關內其他真正專業部分的能量嚴重萎縮、甚至完全停擺。相比共諜由保防、反情報機制揪出，無能長官，卻能兵不血刃，從內部瓦解整個組織的專業根基。

馬呼籲，這樣的官僚殺人與濫權亂象，不能只靠事後「專案調查」或長官的「震怒」，更應該強制導入「雙向考核制度」，借鑒美國聯邦政府絕對匿名的「員工觀點調查」、英國約束政務官的《部長守則》，抑或是澳洲獨立設置、受理跨機關申訴的「優點保護專員」等先例，藉由真正現代化的公共管理，破除我公務體系長期單向評分、滋養職場霸凌的困境。

馬依翔強調，國家的運作仰賴無數專業、敬業的文官。我們不能再讓顏慧欣的遺憾重演，更不能容忍謝宜容之流的長官繼續在體制內作威作福。唯有建立雙向考核與汰劣機制，把那些只會向上管理、踐踏專業的毒瘤清除，才能真正保護我們的護國人才，鞏固台灣的國家韌性。

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