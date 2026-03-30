盧秀燕挺軍購、鄭麗文將訪中 廖偉翔：國民黨有完整國家安全戰略

廖偉翔表示，國民黨有完整的國家安全戰略。（廖偉翔提供）

台中市長盧秀燕接受本報專訪，表示對於行政院1.25兆元（400億美元）的軍購案，認為在合理軍購應8千億元至1兆之間；盧秀燕的子弟兵立委廖偉翔強調盧秀燕支持合理軍購，並認為，國民黨主席鄭麗文接受對岸邀請將於4月率團訪問中國、推動兩黨重啟高層對話，代表國民黨一邊務實建軍、一邊積極對話，這才是完整的國家安全戰略。

廖偉翔表示，當民進黨把國防預算變成「政治提款機」，國民黨正在用行動證明：真正的國家安全，靠的不是喊口號，而是建軍備戰的同時、也要積極爭取和平。

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廖偉翔指出，盧秀燕市長接受專訪明確表態要合理的軍購預算應通過8000億到1兆元，不必等發價書。與此同時，國民黨主席鄭麗文確認接受對岸邀請，將於4月7日至12日率團訪問中國，推動兩黨重啟高層對話。兩岸高層對話中斷近10年，台海風險持續升高。鄭麗文此行正是要打破僵局，以「對話取代對抗」，為兩岸建立互信、避免誤判。

廖偉翔表示，國民黨不迴避建軍的責任，也不放棄和平的可能。但要問民進黨一個問題，民進黨連一個茶葉行的軍購弊端都管不住，憑什麼要全民用1.25兆的信任，去買你們的國防支票？國防是全民的事，不是執政黨的私房錢。

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