見習近平優先、美國擺後面？鄭麗文：小孩子才選擇 台灣全都要

國民黨主席鄭麗文。（記者方賓照攝）

在美參議員為軍購案訪台之際，中共今宣布邀請國民黨主席鄭麗文4月7日至12日訪中，遭疑鄭麗文將與中國互動列為優先，與美國關係則擺為次要。國民黨主席鄭麗文解釋，兩岸關係重中之重，而對美關係尤其如此，這沒有二擇一的問題，也沒有孰重孰輕的問題，並引述網路用語強調：「小孩子才做選擇，台灣全部都要！」

針對美國媒體詢問，鄭麗文上任主席後優先安排訪問中國，是否將與美國互動放為次要？鄭麗文回應，中國、美國對國民黨來說都非常的重要，她也表達過許多次，這沒有二擇一的問題，也沒有孰重孰輕的問題，並引述網路用語強調：「小孩子才做選擇，台灣全部都要！」

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鄭麗文表示，兩岸不是零和遊戲，不在於你死我活，絕對可以雙贏、共榮、共好；美中之間也是如此，她也非常期待美、中建立友好關係，甚至在台灣的內部，更是如此期待。台灣內部不應該再非理性的對立下去，這絕對違背台灣人民的福祉利益跟期待的，她真心希望台灣內部政黨政治能夠回歸理性，發揮民主的風範跟精神。

「兩岸關係重中之重，而對美關係尤其如此！」鄭麗文認為，這中間不需要犧牲任何一邊的關係或利益，才能成就兩岸的和平，或維繫跟美國之間堅實的友誼，她看不出這中間有什麼矛盾，或者一定要犧牲某一方，才能夠成就另外一方。

鄭麗文強調，美國的一個中國政策、不支持台獨行之有年，希望兩岸展開對話也是美方的期盼，若未來赴中訪問順利成行，也希望把這份喜悅分享給美國友人，讓他們看見兩岸和平的曙光，台灣應擔負起兩岸和平的使命，而非成為麻煩製造者。

她重申，當台灣的努力獲得來自對岸善意回應的時刻，這樣的和平工程就已經啟動，「我們絕對需要國際社會及美國的支持與祝福，我也希望在第一時間讓美國朋友了解，這沒有孰先孰後、孰重孰輕問題。」

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