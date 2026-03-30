外媒矚目！ 鄭麗文赴中卡在川普訪中前1個月 美議員剛好訪台

針對中共中央和習近平總書記邀請中國國民黨主席鄭麗文訪問大陸，鄭麗文30日舉行記者會說明。（記者方賓照攝）

國民黨主席鄭麗文將於4月率團前往中國。外媒關注的焦點不在於在野黨訪中本身，而是分別指出這趟行程的時間點，正與美國跨黨派參議員訪台、兆元軍購案攻防，以及美國總統川普的北京行高度重疊。

根據《路透》報導，這趟行程落在美國總統川普5月中旬前往北京舉行高峰會的前一個月。報導提到，台灣立法院正為高達400億美元的國防特別預算展開激烈攻防，而川普政府強烈支持台灣增加軍費計畫；報導將在野黨領袖此時前往北京，與上述美中台互動時序並列呈現。

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《彭博》報導指出，這是自2016年以來，首次有現任國民黨主席出訪中國，但北京宣布邀請的時機，正值美國跨黨派參議員代表團訪問台灣之際。報導提及，美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）正準備在訪台期間，敦促台灣國會通過國防支出法案。

《法新社》則關注此行在台灣內部引發的效應，指出鄭麗文堅持在正式訪美前登陸，已引發過度親中的批評，黨內也有衝擊地方選舉的擔憂。報導同時點出台灣內部的軍購分歧：賴清德政府提出1.25兆元預算，國民黨中央主張3800億元，但剛結束訪美的台中市長盧秀燕卻拋出8000億至1兆元區間。報導指稱，這凸顯了國民黨內部對於國防預算存在顯著分歧。

中國官媒新華社目前僅公布參訪鄭麗文將參訪江蘇、上海與北京等地，並未在報導中證實是否將舉行高層級的會晤。

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