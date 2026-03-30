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    首頁 > 政治

    台灣前進陣線首位高市議員參選人 于仙玲三度參選

    2026/03/30 13:04 記者王榮祥／高雄報導
    台灣前進陣線首位高市議員參選人，三度參選的于仙玲喊話要翻轉前鎮小港。（小民參政歐巴桑聯盟提供）

    台灣前進陣線首位高市議員參選人，三度參選的于仙玲喊話要翻轉前鎮小港。（小民參政歐巴桑聯盟提供）

    台灣前進陣線今公布第三波議員提名，高雄出現第一位參選人、第三度參選的小民參政歐巴桑聯盟于仙玲，她喊話要打破長期壟斷地方的傳統派系與金權政治，邀鄉親一起翻轉前鎮小港。

    于仙玲說，很多人問她「選兩次沒上，為什麼還要再站出來？」，身為小港在地 33年的居民，她發現這8年多來，呼吸的空氣依然沉重、孩子走的路依然危險、育兒的壓力依然孤單，如果生活沒有進步，她沒有退後的理由。

    她介紹自己畢業於成大護理系且擁有專業照護背景，護理師訓練讓她習慣「觀察」；17年前，自己的爺爺在領消費券路上，被違規大卡車奪走生命，這8年光是小港就發生至少80起大卡車導致的死亡車禍，這不單是環境問題或健康風險，是民眾到底能不能有一條安全回家的路。

    她強調這場選舉是為了翻轉政治生態，須打破長期壟斷地方的傳統派系與金權政治，前鎮小港不該永遠只是台灣的「工業犧牲區」；她要強力監督工業區污染，推動基層健康監測系統，守護地方每一口呼吸，並將爭取「社區型」青少年心理資源，讓孩子在遇到困難時有地方訴說，推動具備挑戰性的公園與親職支持系統，別讓家庭在都市叢林中孤軍奮戰。

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