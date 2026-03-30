不同調！盧秀燕支持兆元軍購 鄭麗文喊：我們姊妹情深、溝通沒有問題

國民黨主席鄭麗文。（記者方賓照攝）

台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪，首度對軍購立場表態應通過8000億元到1兆元之間，強調除了立法院預計通過的3800億元外，另一部分4000億元的軍購「不必等發價書」應趕快通過。對此，堅持「3800億元+N」版本的國民黨主席鄭麗文今聲稱，她與盧秀燕姐妹情深，溝通從未有問題，盧市長表達的是大眾所知的，應該不是只有3800億。

目前朝野的軍購版本，在預算金額部分，行政院版是1.25兆元、民眾黨團版為4000億元、國民黨團版則為3800億元+N。由鄭麗文主導的黨中央堅持3800億元+N，盧秀燕表態支持8000億元到1兆元的軍購額度，明顯與鄭麗文的黨中央不同調。

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鄭麗文表示，她與盧秀燕姐妹情深，溝通從未有問題，盧市長日前赴美之前也特地到中央黨部與她見面，兩人針對軍購議題都有充分交流溝通；非常感謝盧秀燕赴美國訪問期間，向美方清楚表達國民黨立場。

針對國民黨立院黨團軍購立場，鄭麗文說明，國民黨是在野黨，軍購涉及了對外，尤其是跟美方所達成的具體的結論跟協議，理應是國防部要負起說明跟報告的責任，將案子送到立法院來審查；但到目前為止，看到的是仍是語焉不詳，除了一個大的框架跟數字之外，內容究竟是什麼？還是等不到執政黨的說明跟報告。

鄭麗文續指，國民黨就此只能依據美方正式公布且有發價書的項目，這也是為何黨版「3800億+N」這個「N」代表著不可知、不得知的部分；也意味著國民黨絕非只支持3800億而已，未來只要有正式的完整資訊，也會立刻來審查對美軍購。

「盧市長表達的是大眾所知的，應該不是只有3800億！」鄭麗文強調，希望政府開誠布公地來說明，除了對美軍購外，還有對台的購買跟投資的商購等。國民黨已有非常完整的版本、論述，黨團大會也正式決定黨版內容，尊重黨團自主，相信未來朝野攻防或條例的通過，是否有必要做調整，都會由黨團做全權負責。

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