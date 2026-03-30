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    首頁 > 政治

    盧秀燕支持軍購8千億到1兆 莊瑞雄：國民黨團聽到沒有？

    2026/03/30 12:50 記者李文馨／台北報導
    民進黨團幹事長莊瑞雄表示，他樂見台中市長盧秀燕指國民黨「3800+N」版本遠遠不夠，應該通過8000億元至1兆元。（記者陳逸寬攝）

    民進黨團幹事長莊瑞雄表示，他樂見台中市長盧秀燕指國民黨「3800+N」版本遠遠不夠，應該通過8000億元至1兆元。（記者陳逸寬攝）

    台中市長盧秀燕接受本報專訪表態，對於行政院1.25兆元的軍購案，認為在合理軍購應8000億元至1兆之間。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄表示，他樂見盧秀燕指國民黨「3800+N」版本遠遠不夠，應該通過8000億元至1兆元，「不曉得國民黨立法院黨團聽到沒？」呼籲國民黨應再思考，國家戰力不應與執政黨有太大差距。

    莊瑞雄表示，他樂見盧秀燕提到不必等到發價書，合理軍購應該通過8000億元到1兆元。民進黨團從去年到現在苦口婆心，一直邀請在野黨共體國家特殊情況，面對外界威脅，應把國防戰力提升；國防部也透過這兩年的評估，非常盡責的提出8年、1.25兆的軍購條例，但是還是卡關。

    莊瑞雄說，看到盧秀燕談到合理的軍購，「不曉得國民黨立法院黨團聽到了沒有？」國民黨中央似乎與國民黨大諸侯意見相反，國民黨版本提出「3500億＋N」，接下來又提出「3800億＋N」，現在「3800億＋N」版本盧秀燕也認為遠遠不及國家戰力需求。

    他呼籲，國民黨朋友、中央好好再想一想。國家到底需要多少總預算、軍購國家戰力的需求，必須要多少配備，不應跟執政者有太大差距，因此再次呼籲國民黨及民眾黨，如果認為總預算浮編、膨脹，應該在立法院審查，透過嚴格監督，不管是凍結或刪除，至少要讓外界看到負責任的在野黨底線是什麼。

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