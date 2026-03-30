高市府總預算破2000億元 議長康裕成喊話市府團隊最後階段精進施政

康裕成宣布高市議會第四屆第七次定期大會開幕，提醒市府團隊最後一年更應精進施政。（議會提供）

高市議會第四屆第七次定期大會今開幕。議長康裕成提及這會期將審議本年度總預算第一次追加14.23億元、總預算首度突破2000億元，議會將嚴謹監督為市民把關，也期許市府團隊最後階段精進施政。

康裕成說明，這次追加（減）預算案是因中央增加普通統籌分配稅及本市房屋稅收成長，規劃歲入與歲出各追加14億2326萬8千元，預算配置以民生優先，其中約11億元用於推動國中小學生免費營養午餐，另約1.6億元用於敬老卡加碼政策。

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她進一步表示，115年度高雄市總預算規模加計本次追加預算，已首度突破2000億元，歲出規模再創歷史新高，但預算規模擴大同時，更需兼顧財政穩健，議會將從整體資源配置與長遠發展角度審慎檢視，確保每一分經費發揮最大效益。

康裕成肯定市府近年在城市轉型上的努力，表示高雄在產業升級、交通建設及永續治理等面向持續推進，逐步累積城市競爭力，議會也將在監督中給予支持，促使政策更加完善。

針對本會期審議重點，康裕成強調府會溝通的重要性，提醒預算審查不僅是數字把關，更是政策優先順序的檢視，市府應主動說明編列依據與執行方向，並以開放態度回應議員建議，透過充分溝通凝聚共識。

高市議會第四屆第七次定期大會今開幕。（記者王榮祥攝）

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