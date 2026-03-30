澎湖開台天后宮主委蔡光明 公布連署支持吳淑瑾「代夫出征」人數

澎湖開台天后宮主委蔡光明，展示支持吳淑瑾代夫出征連署書。（記者劉禹慶攝）

針對澎湖縣長陳光復摔傷昏迷，民進黨中央傳出「換將」說，由賴清德總統「指名」馬公市長黃健忠，更上層樓越級挑戰縣長寶座。澎湖開台天后宮主委蔡光明發動連署，表態支持陳光復夫人吳淑瑾「代夫出征」，今（30日）向外界公布連署人數，計有4000多人連署，4月6日吳淑瑾將在澎湖第一酒廠召開「感恩茶會」。

蔡光明強調連署是個人行為，並非澎湖開台天后宮發起，並左打「自媒體」老高、右攻國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全、議長陳毓仁父子，表示將對老高不實言論報導，保留法律追訴權，同時自己掌控2022年大甲鎮瀾宮抵澎繞境經費浮報證據，歡迎檢調單位索取，一定會詳細完整提供。

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另外蔡光明表示，身兼民進黨主席的賴清德總統有意徵召馬公市長黃健忠參選縣長，國民黨徵召湖西鄉長陳振中，形成「雙中（忠）」對決，以陳振中3任鄉長、2任縣議員資歷，對決由社區理事長選上馬公市長的黃健忠，民進黨恐將失去澎湖縣長1席縣市長寶座，因此以個人名義，發動支持吳淑瑾「代夫出征」連署。

同時蔡光明表示，在陳光復縣長的執政下，縣民照顧全面且深厚，老中青幼皆能安居樂業，社會福利全面升級，海洋棲地復育卓有成效，青年育兒與創業獲得有力支持，交通建設持續改善，澎湖更逐步蛻變為優質旅遊城市。只有唯一堅定、全力支持陳光復縣長的太太吳淑瑾女士，代替光復縣長繼續領航，完成對澎湖鄉親的承諾。

蔡光明提出澎湖雙媽會帳目浮報，歡迎檢調索取資料。（記者劉禹慶攝）

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