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    首頁 > 政治

    4月赴中國訪問！ 鄭麗文：會前、會後都願與賴清德見面交流

    2026/03/30 12:35 記者林哲遠／台北報導
    國民黨主席鄭麗文。（記者方賓照攝）

    國民黨主席鄭麗文。（記者方賓照攝）

    在美參議員為軍購案訪台之際，中共今宣布鄭習會於4月7日至12日期間登場。針對是否在出發前與我國總統賴清德進行會面，國民黨主席鄭麗文今在記者會中引述，舞台劇《暗戀桃花源》台詞「上海這麼大，我們兩人能夠相遇，但沒想到台北卻把我們難倒了」她強調，為了台澎金馬，她隨時都願意與賴總統為兩岸發展、國內紛紛擾擾、憲政僵局來對話及見面。

    鄭麗文表示，她就任黨主席迄今，就不斷向台灣社會釋出希望朝野能展開對話的訊息，台灣不能再惡鬥與內耗下去，因此對於兩岸交流與對話，自然期待台灣不分黨派促成和平對話與交流。

    「不論是行前或結束訪問後，我都非常願意與賴總統見面交流！」鄭麗文認為，雙方有太多「結」需要打開了，台灣不能再無窮惡鬥下去。她上週五觀賞舞台劇《暗戀桃花源》，其中男女主角說「上海這麼大，我們兩人能夠相遇，但沒想到台北卻把我們難倒了」。

    鄭麗文強調，她曾公開表示過只要為了兩岸和平，什麼樣的人她都願意見，什麼事她都願意做，如今她願意飄洋過海、穿越台灣海峽前往中國，也是希望向國際傳達和平的重要訊息，但她與賴清德總統在台北咫尺之遙，卻無法見面對話，這也違背了台灣人期待。

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