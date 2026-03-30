張嘉郡首波教育政見聚焦品德、雙語 喊打造雲林黃金十年

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（前左5）今公布首波教育政見，推出品德教育、雙語實驗教育、學校行政激勵三大面向。（記者李文德攝）

2026年九合一選舉倒數，國民黨雲林縣長參選人張嘉郡今（30日）在土庫公布首波教育政見，拋出「品德永續、國際視野」為主軸，推出品德教育、雙語實驗教育、學校行政激勵三大面向。她表示，教育是邁向未來大道的關鍵，盼擘劃雲林教育黃金十年。

目前雲林縣長選舉，民進黨派出五連霸立委劉建國再戰，國民黨陣營則是派出不分區立委、張麗善姪女張嘉郡出戰。地方一般評估，此次選戰可能從五五波開始，目前選民也關心每個參選人端出政見牛肉。

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張嘉郡表示，面對少子、高齡化與科技快速演變的多重挑戰，教育是成就國家的根基，因此她與18名雲林縣資深教育人士、退休校長規劃「黃金十年教育政策白皮書」。

張嘉郡指出，品德教育方面會持續提升縣內品德教育教材與親子共學冊， 會透過在地善行故事教材化、學生志工服務學習制度化，讓孩子不僅具備學習能力，更成為有責任倫理的世界公民。

張嘉郡表示，「雙語實驗教育」強調語言使用情境與自主學習，因此規劃從小學一年級開始導入雙語課程，並結合生生有平板政策，結合AI互動學習工具，營造貼近實況的學習環境，此外規劃增設雙語課程實驗小學，優化小校競爭力。

她再指出，現今學校行政教育繁雜，因此應該讓每位老師回歸教學專業，所以應設置專職行政助理，初步研擬先以20班以上學校設置，逐步擴及縣內學校，減輕學校老師行政量能，另更全面更新學校行政資訊設備，整合AI智慧系統，提升行政效能。

張嘉郡強調，教育是邁向未來康莊大道的重要關鍵，期盼能夠創造雲林教育的未來黃金十年。

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（前左5）今公布首波教育政見，推出品德教育、雙語實驗教育、學校行政激勵三大面向。（記者李文德攝）

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（前左5）今公布首波教育政見，推出品德教育、雙語實驗教育、學校行政激勵三大面向。（記者李文德攝）

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