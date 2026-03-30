為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    拜訪高市副議長曾俊傑 陳其邁：南部急需24小時國際大機場

    2026/03/30 12:24 記者王榮祥／高雄報導
    陳其邁拜訪高市副議長曾俊傑，提及大林蒲遷村與南部國際機場。（高雄市副議長辦公室提供）

    陳其邁拜訪高市副議長曾俊傑，提及大林蒲遷村與南部國際機場。（高雄市副議長辦公室提供）

    高雄市長陳其邁今拜會高市副議長曾俊傑、議員曾麗燕時提到，大林蒲遷村計畫順利進行中，並積極爭取南部國際大機場。

    陳其邁今在高市議會定期大會開幕前，循例拜訪副議長曾俊傑，前議長、現任資深議員曾麗燕也在場，與陳其邁對市政建設交換意見。

    曾俊傑表示，市長和議員的任期將屆，市府和議會要努力為市政打拼，他期待陳其邁在市長任期結束後、高升（中央）前，能完成所有階段性建設，包括大林蒲村遷村及南部國際大機場。

    陳其邁指出，大林蒲遷村計畫進度順利，但預估需再增加40億元預算，二階環評和都市計畫都依時程推動中，南部國際大機場也積極向中央爭取；他表示，因應南部半導體產業及市民需求，高雄真的需要24小時的大機場。

    陳其邁也分享日前參訪美國亞利桑那州為例，各航空公司的航班都客滿，深深感受高雄對南部國際大機場的需求。

    為加速大林蒲遷村作業，高市都發局上週宣布，預計自4月8日起至10月間，針對4800多位住商區地主，正式展開協議價購說明會，力拚於2027年初辦理「1坪換1坪」抽籤配地作業，預期最快在明年8月就能領取遷村安置區土地，建造新家。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播