拜訪高市副議長曾俊傑 陳其邁：南部急需24小時國際大機場

陳其邁拜訪高市副議長曾俊傑，提及大林蒲遷村與南部國際機場。（高雄市副議長辦公室提供）

高雄市長陳其邁今拜會高市副議長曾俊傑、議員曾麗燕時提到，大林蒲遷村計畫順利進行中，並積極爭取南部國際大機場。

陳其邁今在高市議會定期大會開幕前，循例拜訪副議長曾俊傑，前議長、現任資深議員曾麗燕也在場，與陳其邁對市政建設交換意見。

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曾俊傑表示，市長和議員的任期將屆，市府和議會要努力為市政打拼，他期待陳其邁在市長任期結束後、高升（中央）前，能完成所有階段性建設，包括大林蒲村遷村及南部國際大機場。

陳其邁指出，大林蒲遷村計畫進度順利，但預估需再增加40億元預算，二階環評和都市計畫都依時程推動中，南部國際大機場也積極向中央爭取；他表示，因應南部半導體產業及市民需求，高雄真的需要24小時的大機場。

陳其邁也分享日前參訪美國亞利桑那州為例，各航空公司的航班都客滿，深深感受高雄對南部國際大機場的需求。

為加速大林蒲遷村作業，高市都發局上週宣布，預計自4月8日起至10月間，針對4800多位住商區地主，正式展開協議價購說明會，力拚於2027年初辦理「1坪換1坪」抽籤配地作業，預期最快在明年8月就能領取遷村安置區土地，建造新家。

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