習近平邀鄭麗文訪中 莊瑞雄：盼對等尊嚴非鞠躬哈腰、配合統戰

國民黨主席鄭麗文將於四月訪中，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄（左）今（30）日表示，不反對兩岸正常交流，但前提是對等尊嚴，而非鞠躬哈腰、配合統戰演出。（記者陳逸寬攝）

中國共產黨今天宣布，中國領導人習近平邀請國民黨主席鄭麗文於4月7日至12日赴中訪問。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今（30）日表示，不反對兩岸正常交流，但前提是對等尊嚴，而非鞠躬哈腰、配合統戰演出，期許鄭麗文當面向習近平說明台灣推動軍購、強化國防是為自我防衛，而非挑釁中國。

中國國台辦主任宋濤今日表示，中國國民黨主席鄭麗文就任以來，多次表達希望來大陸訪問的意願。為推動國共兩黨關係和兩岸關系和平發展，「中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席率國民黨訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問」。

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民進黨團幹事長莊瑞雄表示，兩岸正常交流沒有人反對，但前提是對等、有尊嚴，絕不是去對岸鞠躬哈腰，更不是配合統戰演出。鄭麗文此行若真心為台灣好，就應該把台灣的立場講清楚說明白，而不是讓人懷疑是不是又在替對岸擦脂抹粉。

莊瑞雄指出，真正的和平，從來都是建立在自我防衛能力之上，沒有國防，和平就是空話，沒有實力，善意也只會被當成軟弱。

莊瑞雄促鄭向習說清楚 台灣強化國防不是為挑釁中國

莊瑞雄強調，鄭麗文既然要和習近平見面，就請她當面講清楚，台灣推動軍購、強化國防，不是為了挑釁中國，而是因為台灣必須保護自己、保護民主、保護人民。台灣越有自我防衛的能力，台海才越不容易出事，這才是真正負責任且務實的和平之道。

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