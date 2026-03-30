柯文哲案受命法官遭點名恐嚇 司法院：將評估強化保護

民進黨立委張雅琳質詢時關心柯案受命法官許芳瑜的安全。（取自立法院直播）

前台北市長柯文哲因京華城案及政治獻金案，被台北地院判處17年徒刑，但受命法官許芳瑜竟被公開照片，更遭網友點名「各位同學，記得給這位法官愛的關照」。民進黨立委張雅琳今在質詢時談到此事表示，美國對高風險案件會提供法官更多保護，我們是否提供相應保護措施？司法院秘書長高金枝回應，目前已有機制，主動詢問法官是否需要保護；可評估參考美國的保護措施，預計一個月內可提供評估結果。

司法院、法務部、警政署今在立法院「法院安全秩序維護與法警職權行使」進行專案報告。張雅琳指出，最近網路上對柯文哲案判決有不少討論，部分民眾不滿判決，直接將矛頭指向法官、檢察官本人，甚至喊出要用選票淘汰司法官。她要強調，在法治國家，不服判決應該循上訴、抗告等正當程序，而不是用群眾壓力或網路霸凌。

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張雅琳認為，現在還出現點名法官的情況，例如「記得給這位法官關注」，已帶有威嚇意味，法院秩序不只存在於實體空間，虛擬空間也應納入考量，因為這會影響法官及其家人的安全，美國對高風險案件會提供法官更多保護，不知道我們是否也能盤點高風險案件，提供相應保護措施？

高金枝回應，目前已有機制，會主動詢問法官是否需要保護，必要時也會安排上下班保護，甚至與警政單位合作。

由於目前的配套，僅提供上下班保護，張雅琳指出，美國的措施似乎更全面，是否可以評估參考？高金枝允諾可評估，大約一個月內可提供評估結果。

司法院日前也發聲明表示，法官依法獨立審判，是憲法保障民主法治的核心。司法審判皆依循法定程序，當事人若對裁判結果有所不服，應循「審級救濟」制度，依法提起抗告或上訴，交由上級法院進一步檢視與審理，這才是保障自身權益、釐清爭議的合法正途。

司法院強調，若對裁判的不滿，轉化為對司法體系的無端詆毀，甚至在社群平台散布仇恨圖文、揭露法官個人隱私及發送威嚇言論，對法官個人攻擊或網路霸凌，已嚴重逾越言論自由界線；相關行為不僅可能涉及民、刑事責任，更對法官人身與審判安全造成實質威脅，企圖破壞審判獨立，恐將損害國家憲政秩序並加劇社會對立。

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