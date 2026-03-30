古屋圭司拋日台美「軍樂隊」交流 中國宣布制裁禁入境

日本眾議員、日華議員懇談會會長古屋圭司。（資料照）

中國政府今日宣布，日本眾議員古屋圭司不顧中方強烈反對多次「竄台」，同台獨分裂勢力勾連，嚴重違背「一個中國原則」和中日4個政治文件精神，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。決定凍結其在中國境內的動產、不動產，禁止入境中港澳。

中國外交部指出，依據「中華人民共和國反外國制裁法」第3條、第4條、第6條、第9條、第15條之規定，中方決定對古屋圭司採取以下反制措施：一、凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；二、禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；三、對其不予簽發簽證、不準入境，包括香港、澳門。本決定自2026年3月30日起施行。

請繼續往下閱讀...

據了解，古屋圭司擔任日本「日華議員懇談會」會長，長期對台友好，他日前來台參加玉山論壇時，針對台海安全提出具體文化外交提案，建議推動日本自衛隊、台灣軍方及美國軍隊的「軍樂隊」進行象徵和平的文化交流，並強調中國對此無權置喙。

被中國制裁的日本國會議員不只1人，中國外交部去年9月8日曾宣布對日本參議員石平實施制裁，包括禁止入境中國、凍結在中國境內資產。不過，石平今年1月特地來台訪問，凸顯被中國禁止入境卻能進入台灣，證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法