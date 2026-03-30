剛向高虹安致歉、李貞秀又開直播 還自爆「這事我不只講過一次」

李貞秀昨晚直播，再次向高虹安道歉，不過後續他卻又提到過去曾在其他群組提過類似內容，只是數字不一樣。（圖擷取自YouTube）

民眾黨立委李貞秀日前因直播提及新竹市長高虹安曾收受民眾黨創黨主席柯文哲700萬元而引發爭議，高虹安隨即駁斥，強調內容並非事實。李貞秀事後雖然已公開道歉，相關風波仍持續延燒，李貞秀昨（29日）晚在YouTube開直播，再次向高道歉，不過後續他卻又提到過去曾在其他群組提過類似內容，只是數字不一樣，讓許多網友訝異地表示：「真不愧是一級爆破士。」

李貞秀昨晚直播說明事件經過，再次向高虹安表達歉意，坦言當時說法確實有誤，未來會更加謹慎發言。不過李貞秀也透露，過去曾在家長群組中談及類似內容，但提到的數字不太一樣，李還直言：「我真的對數字很太行你知道嗎。」李貞秀說，他在立法院的時候審稿會很嚴格，一字一句的審核，但以後開直播時類似數字類的他都不要碰了。

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而李貞秀的直播內容被網友分享至Threads之後再度引發熱議，許多網友紛紛留言：「等等她到底知不知道自己又說溜嘴了？」、「數字又不一樣？表示數字更多嗎？」、「越講越錯 民眾黨真是撿了一個寶。」、「數字都能講錯，妳適合當立委嗎？」、「『我審稿都會特別嚴格』，結果共四案寫成共識案的天才。」、「原來還在家長群裡講了啊～」

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