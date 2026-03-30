小草PO文砲轟「胖子免費蹭3個便當」 事後自爆造謠被全網炎上

民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」活動，號召小草力挺涉京華城等弊案、被判刑17年的前台北市長柯文哲。（資料照）

民眾黨昨（29）日舉辦「戰！329上凱道討公道」活動，號召小草力挺涉京華城等弊案、被判刑17年的前台北市長柯文哲。活動期間，一名女性小草發文控訴現場一名男子不要臉免費蹭3個便當，怒轟對方是「蹭飯蟑螂」，但事後小草女自爆整件事是她誤會，然而她卻仍持續惡意攻擊該名男子的體態，離譜行徑引爆全網炎上。

據悉，該名小草女昨日下午5點多在社群平台Threads分享一張照片，畫面中有數個白色的擺攤帳棚，以及排隊領便當的群眾，其中一名身材較豐腴福態、穿著橘灰外套並配戴眼鏡的男子，被特別用紅框圈起來。小草女在貼文指控，「這位橘灰外套的胖子，他真的很不要臉，大家來凱道是來聲援的，他好像是來免費蹭便當的。」

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小草女聲稱，這名男子吃飯時坐在她附近，她看到對方吃完飯後，隔一段時間手上又有便當出現，於是她好奇之下尾隨男子，發現對方竟又去拿第3個便當吃，「這種蹭飯蟑螂真的很噁心，超級可恥」，該文發布4小時後，小草女在留言區補充表示，這件事是她誤會搞錯，因為民眾黨號召小草329上凱道的活動現場「根本沒有發便當」。

小草女聲稱，她當時自己走到了距離凱道2公里的地方吃飯，照片的實際拍攝地點只是普通的攤販、並非自發性發便當等物資給小草的補給站，所以她口中的「胖子」不是來蹭飯的，是自己誤會對方了。然而，即便有留言向該名無辜男子道歉，小草女仍不忘持續提到對方的體態，著重強調男子是「真的胖」。

貼文發布後，不少網友留言譴責這名小草女，「大街罵人，小巷道歉」、「公然侮辱還不知悔改」、「你搞錯罵人就沒有不要臉？素質堪憂啊」、「誤會人家，還要攻擊長得不怎麼樣，麻煩心地善良」、「道歉就算了又還評論別人胖，沒誠意又繼續嘲諷，流量蟑螂」、「這麼愛評斷別人的外表，好歹也貼貼自己全身照片讓大家看看你的身材/膚質/髮質/走路儀態是否完美？聲音是否刺耳？五官比例是否正常」。

更有網友狠酸，小草能包容阿北貪汙收賄、堅持他清清白白，卻完全無法容忍別人貪吃3個便當，更不惜公審砲轟。還有少人吐槽小草「很雙標」，因為在2024年的524反國會濫權行動活動期間，就曾爆出不少小草「臥底」到場搜刮免費食物、飲料與其他愛心物資，事後還故意在社群PO出「戰利品」來嘲笑參與抗議的人士，但絕多數台派不僅沒有生氣或公審，反而繼續無差別投餵到場人士，直言兩者器度真的是雲泥之別。

此外，有網友研究小草女發布的照片內容後，推測它其實是透過AI生成的虛假圖片，加上他進一步查看這支Threads帳號過去發布的其他圖文，發現部分圖片出現AI生成圖特有的亂碼文字，提醒眾人小心不要落入有心人士賺流量的釣魚文陷阱。

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