議員批盧秀燕表態軍購能讓鄭麗文改變?盧秀燕：軍購應是總統和院長要採取行動。

陳俞融批盧秀燕說支持軍購有實際行動嗎?（記者蘇金鳳攝）

台中市長盧秀燕接受自由時報獨家報導，表示支持軍購預算8千億至1兆元，對此，民進黨中市議員陳俞融今於專案報告質詢痛批盧秀燕，軍購只在美國及媒體前談，批盧支持軍購，具體行動是什麼？有遊說黨籍立委?鄭麗文看到了就說要支持盧，要親中不親美?但有回到議會卻閃躲迴避，根本是「對外表態、對內不負責」的模式。

市長盧秀燕回應，針對軍購，自己不是總統，也不是行政院長，應該是總統和院長要採取行動。

請繼續往下閱讀...

議員陳俞融表示，盧秀燕接受媒體專訪時，明確表示支持軍購規模應在8千億至1兆元之間，甚至主張立法院應盡快通過；但民進黨團多位議員先前在議會質詢時，盧秀燕卻以「我不是立法委員」、「沒有立院投票職權」等說法迴避表態。前後不過數日，立場與態度卻截然不同，令人質疑市長究竟是在迴避監督，還是刻意選擇只對媒體說明。

陳俞融批評，盧秀燕既然支持軍購，有無具體作為？有說服黨籍立委，還是國民黨主席鄭麗文拍桌後就說要支持盧秀燕版本，不親中改親美?沒有行動就是所謂支持就只是口頭姿態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法