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    首頁 > 政治

    「個人不能夠代表全部」暗指鄭麗文？盧秀燕稱「她的個人意見也不代表全部」

    2026/03/30 11:44 記者蘇孟娟／台中報導
    被稱暗指鄭麗文，盧秀燕稱「她的個人意見也不代表全部」。（記者蘇孟娟攝）

    被稱暗指鄭麗文，盧秀燕稱「她的個人意見也不代表全部」。（記者蘇孟娟攝）

    國民黨版「3800億元+N」國防特別條例，與行政院1.25兆版本相去甚遠，外界強烈質疑國民黨甚至黨主席鄭麗文反對軍購；台中市長盧秀燕接受本報專訪時稱，「個人不能夠代表全部」，外界猜測她口中的「個人」暗指鄭麗文；盧秀燕今指出，她的個人意見也不代表全部，軍購金額還是要行政院跟立法院溝通協調。

    行政院國防特別條例1.25兆版，國民黨堅持「3800億元+N」版，因軍購金額差距甚大，外界質疑國民黨有反軍購，昨拋合理的軍購金額應在8000億到1兆間的盧秀燕，接受本報專訪時提及，每個政黨都有不同的政治人物，會有不同表達及信念，「可是個人不能夠代表全部」，相關發言引起討論；外界今天都在猜，她口中說的「個人」是否暗指鄭麗文。

    盧秀燕今指出，這段時間每個人意見都不一樣、有大同小異、略有不同，但「個人意見不代表全部」，就像她的個人意見也不代表全部，她是基於過去長期在國防委員會，有這方面的專業背景因此提出看法，對於軍購案還是要行政院跟立法院溝通協調。

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