TPASS通勤月票預算未撥付 高虹安、謝國樑喊話中央盡早執行

針對立法院日前二讀通過的新興專案預算（包含TPASS），行政院仍未執行，新竹市長高虹安（圖中）、基隆市長謝國樑（圖右）今天皆呼籲，請中央盡快執行。（記者俞肇福攝）

立法院日前二讀通過行政院TPASS通勤月票等718億元新興計畫先行動支案，新竹市長高虹安今天（30日）在基隆市參訪時指出，她呼籲行政院放下對立盡快執行，基隆市長謝國樑則是誠懇且沉重呼籲，請中央盡早執行。

高虹安今天率領新竹市政府團隊到基隆市政府取經，被媒體問到有關TPASS預算仍未撥付；對此，高虹安表示，不論TPASS或治水預算，許多重要建設與政策，都希望行政院能盡快執行，因為這對新竹市來說是很大一筆錢，不僅新竹市，各縣市也難以透過縣市款支應。

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高虹安說，她接到消息後，立刻請財主單位及秘書長盤點預算，新竹市府大概僅能支撐一陣子，但無法一整年的所有重大公共預算都由市庫支出，呼籲行政院放下對立，重要民生先行，對於民生重要法案、預算盡快執行。

謝國樑表示，他要對市民「喊話」，基隆市政府會是市民的靠山，請市民、通勤族不要擔心，中央即便不撥付這筆款項，基隆市府為了市民也會負責到底；不過，這是立法院通過的預算，具有法律效力，他誠懇且沉重地呼籲行政院基於民生考量與通勤族需求，盡早開始執行。

另外，民眾黨立委李貞秀開直播時提到高虹安拿了民眾黨創黨主席柯文哲700萬元，高虹安指是子虛烏有，對於李貞秀的發言及是否已收到道歉，高虹安則說，「這個其實已經都對外界、媒體都有回應過了」，這部分就不在此回應，今天專心在新竹及基隆的市政考察。

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