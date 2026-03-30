盧秀燕拋8千億到1兆軍購與藍營不同調 侯友宜：應回歸國軍戰力部署需求

新北市長侯友宜（左2）表示，軍購應回歸國軍戰力部署需求，再談金額跟採購項目，希望大家都有共識，而且能盡快地審查。（記者黃政嘉攝）

行政院版國防特別條例草案送立法院外交、財政聯席會審議，因朝野無共識續卡關，台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪，首度表態「合理軍購金額應8000億元到1兆元之間」，跟國民黨提出的3800億元加N的版本不同調，新北市長侯友宜今對此回應，軍購應回歸國軍戰力部署需求，再談金額跟採購項目，希望大家都有共識，而且能盡快地審查。

侯友宜今出席五股區二重疏洪道左岸加高工程完工典禮後接受媒體聯訪，對於盧秀燕拋合理軍購金額一事，侯友宜回應，「在談軍購案之前，我們先談強化國防戰力是大家的共識，如何從預算當中轉而最有效的戰力，這才是最重要的，在這樣的前提之下，我們要談整個戰力部署，在第一線的國軍，非常清楚戰力的部署要在哪裡、怎麼做，才會對國家的防衛最好，所以在整個戰力部署底下，再來談我們的金額還有採購的項目，才符合我們所有的國防戰力的邏輯推理，這才是最重要的一個順序」。

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他指出：「所以軍購的採購，我們必須要把採購的項目金額提出一個合理化，讓立法院來做好審查，希望大家都有共識，而且國防預算希望能夠盡快地審查，因為這部分審查還是要透過理性監督，由立法院來做協議」。

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